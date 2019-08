PGM Penedo recebe palestra sobre primeiros socorros e prevenção a incêndios

Data: 16/08/2019



A Escola de Governo de Penedo, localizada na sede da Procuradoria Geral do Município realizou na manhã da última quarta-feira (14), uma palestra abordando os temas: Atendimento Pré-hospitalar/ Primeiros Socorros e Prevenção a incêndios, ministradas por integrantes do 6º Grupamento Bombeiro Militar, sediado em Penedo, tendo como público-alvo servidores municipais de diversas secretarias, contando também com a presença do Diretor da Escola de Governo Dr. Diego Leão da Fonseca.

Abordando o tema: Atendimento Pré hospitalar/Primeiros Socorros, a equipe composta pelo Cabo Josessandro de Lima Cordeiro, Sargento G. Martins, Cabo Emanuel e Soldado Iglesse, que possui ampla experiência nesse tipo de atendimento, apresentou os principais procedimentos referentes a essa área de atuação, do Corpo de Bombeiros .

Os palestrantes destacaram a definição de atendimento pré-hospitalar; tipo de ação concentrada em atendimentos de urgência e emergência, na qual são realizados os procedimentos iniciais de resgate.

Enfatizou-se também que esse tipo de atendimento é realizado em pacientes que podem possuir uma série de transtornos como: Neurológicos, cardíacos, psiquiátricos; ou traumáticos, acidentes automobilísticos, quedas, agressões, entre outros.

Outro ponto explicado pelos palestrantes foi com relação aos procedimentos adotados durantes os primeiros socorros, quando o paciente é avaliado, estabilizado clinicamente e encaminhado para o hospital.

Prevenção a incêndios

Já a palestra sobre Prevenção a Incêndios teve a participação do Sargento Ederson, Sargento Aragão, Sargento Márcio, Cabo Conde e Soldados: Chagas, Matos e Mayra; que atuam diariamente no combate e prevenção a incêndios.

Durante a explanação foram abordado as principais causas de incêndios, as formas que os incêndios começam, e também as diversas maneiras como a chama é propagada. Conhecimentos esses necessários para que as pessoas possam agir preventivamente, evitando a ocorrência de incêndios .

Além disso, durante a palestra foi mostrado para o público, os procedimentos de emergência e combate a incêndios, quando esses ocorrem.

O diretor da Escola de Governo Dr. Diego Leão Fonseca agradeceu ao corpo de bombeiros, sediado em Penedo pela palestra, parabenizando a todos que fazem parte da corporação.

“O Comando do 6º GBM de Penedo merece nosso reconhecimento pelo brilhante trabalho realizado em nossa cidade”, enfatizou.

Fonte: Decom/PMP