Prefeitura de Penedo é pioneira em novo programa de planejamento familiar

Data: 16/08/2019



A Prefeitura de Penedo tem uma gestão que coloca o município acima dos demais alagoanos e até em posição de liderança no cenário nacional, caso do PAC Cidades Históricas, programa desenvolvido em parceria com o Iphan cujo cronograma está praticamente concluído, com oito das nove obras já inauguradas.

O mais recente exemplo de vanguarda administrativa e compromisso com a população do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes é o novo programa de planejamento reprodutivo. O trabalho direcionado às famílias oferta métodos contraceptivos já conhecidos pela comunidade, agora com a inserção do DIU, a prevenção contra a gravidez mais segura e usada no mundo.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com os Conselhos Regional e Federal de Enfermagem (COFEN/COREN AL), o programa atende mulheres que agora têm acesso ao DIU Cobre 380A, dispositivo intrauterino disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

Prevenção

A possibilidade veio no momento certo para a dona de casa Franciely Alves dos Santos que planejou a gestação do primeiro filho, uma criança que ainda vai completar o primeiro ano de vida. Seu companheiro, o pedreiro Fabiano Vieira Silva, está desempregado e o momento de vida do casal exige que se evite a chegada de novo membro para a família.

Informada por uma agente de saúde, ela atendida no Centro de Saúde da Mulher Penedense e depois encaminhada ao Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes. “Nós atendemos cerca de 90 mulheres em apenas três dias neste mês (13,14 e 15), mas o programa terá continuidade no Centro de Saúde da Mulher, a partir de setembro, e em breve na Unidades Básicas de Saúde”, informa a Enfermeira Obstétrica Hilca Mariana, gerente de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde.

Pioneirismo

“Nós somos um dos primeiros municípios de Alagoas a oferecer esse serviço que faz parte do planejamento reprodutivo. Também é preciso dizer que não é só o DIU, também oferecemos outros métodos contraceptivos dentro da Consulta de Enfermagem Ginecológica”, acrescenta Hilca Mariana sobre a assistência promovida pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria de Saúde, junto com pessoal do COFEN/COREN Alagoas.

De acordo com Danyelly Dayane, Enfermeira Obstétrica que atua no Núcleo Materno-Infaltil do município, o DIU ofertado às mulheres penedenses tem validade de uso por dez anos. Além disso, o método contraceptivo é o mais seguro, com 99,3% de eficácia, segundo o Ministério da Saúde.

Outras vantagens do DIU de cobre são a ausência de hormônios em sua composição e baixa interferência no ciclo menstrual. As mulheres interessadas em adotar o método devem conversar com a agente de saúde que atende a localidade onde ela mora ou procurar diretamente a unidade de saúde onde são atendidas para o devido encaminhamento.

O Departamento de Comunicação da Prefeitura de Penedo também registrou mais esse avanço da gestão Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura em vídeo. Clique aqui!

por Fernando Vinícius – Decom/PMP