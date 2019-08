Projeto Natação Sem Barreiras leva estudantes de Penedo para competições estadual e nacional

Data: 16/08/2019



Estudantes de escolas mantidas pela Prefeitura de Penedo estão ganhando novas experiências, graças ao projeto Natação Sem Barreiras. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de sua Coordenadoria de Esportes, a inclusão de alunos e alunas na prática desportiva abre caminhos para competições estaduais e também de nível nacional.

Os bons resultados em pouco mais de um ano de lançamento do projeto estão mais uma vez confirmados. Neste final de semana, mais um grupo de pequenos atletas sai de Penedo para disputar uma etapa do Campeonato Alagoano de Natação que acontece amanhã (sábado, 17), em Maceió.

“A nossa equipe vai participar nas categorias petiz, infantil e juvenil. Na última etapa, o aluno Luiz Fernando foi destaques, ganhando quatro medalhas de ouro”, informa o Coordenador Elias Peixoto, popular Betume, sobre o ótimo desempenho do aluno da Escola Municipal Santa Luzia no pódio nas provas de 100 e 50 metros peito, 100 e 50 metros estilo livre.

Título no Jeal

O projeto Natação Sem Barreiras foi lançado em maio de 2018, começando muito bem, com título nos Jogos Estudantis de Alagoas (Jeal) e a conquista de índice por Jonatas Santos – estudante da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório – que o levou aos Jogos da Juventude, realizado em Natal-RN.

Em março deste ano, Jonatas competiu no Brasileiro Escolar de Natação, no Rio de Janeiro. “O Projeto Natação Sem Barreiras foi campeão geral do Festival de Natação realizado em Arapiraca e na última etapa do alagoano conquistamos 9 medalhas”, destaca o Coordenador de Esportes.

Para Elias Peixoto, a equipe penedense deve repetir bons resultados amanhã. “Esperamos conquistar medalhas nessa competição que antecede ao Jeal, marcado para o dia 31 deste mês. Vamos levar seis nadadores”, acrescentando a participação da equipe da rede municipal penedense no CVC, torneio sergipano de natação.

Treinos

Professor de Educação Física e responsável por treinar o time que representa Penedo, Joel Júnior explica que o projeto começou a ser posto em prática na piscina do Country Clube e depois foi transferido para o Colégio Imaculada Conceição, o único em Penedo com piscina semiolímpica (25 metros de comprimento), com raias sinalizadas e bases de saída, inclusive para nado costas.

“Nós estamos trabalhando com 20 alunos, 16 da Escola Douglas Apratto e 4 da Escola Santa Luzia, ainda usando a piscina do Colégio Imaculada porque a do antigo Sesi (atual sede da Secretaria Municipal de Educação) tem alguns problemas estruturais e está para ser reformada, só que a gente não queria interromper o projeto. Por isso, conversei com a direção do Imaculada, o pessoal liberou o espaço, até como forma de ajudar a comunidade carente”, explica o professor Joel Júnior.

Além de possibilitar a prática de atividade esportiva, o projeto vincula a participação à frequência escolar e desempenho em sala de aula, tema de reunião entre coordenadores e pais dos estudantes atendidos.

“O Projeto Natação Sem Barreiras é muito importante para nossos alunos, pois acredito que além dos benefícios na saúde trazidos pela prática, eles conseguem estimular e desenvolver diversas habilidades específicas que podem ser usadas dentro da sala de aula, como foco e rapidez na tomada de decisões, por exemplo”, reforça a Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves.

Fonte: Decom/PMP