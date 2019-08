FAF recebe três laudos do Estádio Alfredo Leahy

Data: 16/08/2019



A Federação Alagoana de Futebol recebeu três laudos aprovados do Estádio Alfredo Leahy, de Penedo na tarde desta sexta-feira (16). Os documentos foram entregues pelo presidente do Penedense, Daniel Mendonça ao presidente Felipe Feijó, na sede da FAF.

O clube protocolou os laudos de incêndio e pânico (elaborado pelo CBMAL); laudo de engenharia (elaborado por engenheiro credenciado pelo CREA/AL); e o laudo de condições sanitárias e de higiene (elaborado pela Vigilância Sanitária). Na próxima semana, o Estádio Alfredo Leahy receberá a inspeção da Polícia Militar, que estará analisando a emissão do laudo de segurança para que o Estádio possa ser liberado para receber jogos com a presença do torcedor no Campeonato Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2019.

De acordo com o regulamento da competição, os clubes participantes da segundona devem apresentar todos os laudos vigentes dos Estádios indicados até o dia 04 de setembro. A primeira rodada do Estadual acontece no dia 15 de setembro. O Penedense estreia fora de casa contra o Sete de Setembro. O Zumbi recebe o Miguelense e o CSE encara o FF Sports Viçosense.

Na primeira fase da segunda divisão, os seis clubes jogam entre si, em partidas de ida. Os dois primeiros colocados farão a final e o campeão garante o título e o acesso para a primeira divisão do Campeonato Alagoano em 2020.

Fonte: Assessoria FAF