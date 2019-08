CSA surpreende no Maracanã e empurra Fluminense para o Z-4 do Brasileirão

Data: 18/08/2019



Em confronto direto na briga contra o rebaixamento, o CSA levou a melhor sobre o Fluminense e venceu por 1 a 0 em pleno Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Tricolor teve mais volume de jogo, finalizou seis vezes mais que o adversário, mas pecou nas conclusões e viu o time alagoano marcar o gol da vitória aos 33 minutos com Jonatan Gomez. Com a derrota, o Flu entrou no Z-4, com um ponto a mais que o adversário deste domingo.

Jonatan Gomez foi o nome da partida! O atacante foi o responsável por levar o CSA à sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Além disso, acabou com a seca de gols da equipe, que não balançava as redes há seis jogos. Em 15 rodadas, o time alagoano tem apenas quatro gols – é o pior ataque do Brasileirão.

Outro que ajudou o CSA a conquistar os três pontos foi Jordi! O goleiro parou vários ataques do Fluminense e suportou bem a pressão do Tricolor, que teve 31 finalizações na partida – seis vezes mais que o time visitante.

Fonte: Globoesporte