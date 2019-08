Defensoria Pública cobra melhorias no atendimento a pacientes com câncer em Alagoas

Data: 19/08/2019



A Defensoria Pública do Estado (DPE-AL) e a Defensoria Pública da União (DPU) fizeram uma recomendação nesta segunda-feira (19) para cobrar do Estado, municípios e hospitais referenciados na área de oncologia o cumprimento de melhorias no atendimento a pacientes com câncer em Alagoas.

Segundo a DPE, em junho deste ano tiveram audiências públicas ocorridas entre as partes para a execução das melhorias, mas elas não foram cumpridas. Por conta disso, estão sendo acionadas mais uma vez nesta segunda.

Saiba o que a Defensoria Pública está cobrando de cada órgão:

Estado de Alagoas:

* apresentação em até 10 dias do Plano de Ação para execução, ainda no exercício financeiro de 2019, dos recursos do orçamento do Estado no valor de R$ 100 milhões para fortalecimento da linha de cuidados a pacientes oncológicos no estado;

* imediata apresentação de plano detalhado de abertura de novos leitos oncológicos, bem como o plano de ampliação de oferta de diagnóstico de câncer de mama, colo uterino e tireóide da mulher;

* realização de auditoria em 10 dias do quantitativo real de leitos ativos e inativos destinados à oncologia no território alagoano.

Prefeitura de Maceió e Arapiraca:

* realização de auditoria em 10 dias do quantitativo real de leitos ativos e inativos destinados à oncologia no território alagoano.

Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes

* apresentação imediata do plano para aumento de sua capacidade de oferta de novos leitos oncológicos.

Hospital Veredas

* imediata apresentação de sua proposta de ampliação em sua rede de oncologia pediátrica no estado.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) esclarece que, conforme acordado com a DPE, o Plano de Ação será apresentado em até 10 dias, com as informações referentes à linha de cuidado e o quantitativo de leitos.

A reportagem do G1 entrou em contato com os outros citados e aguarda retorno.

Problema recorrente

Segundo a Defensoria Pública, há quase uma década o órgão atua contra a dificuldade de internação através da rede pública de saúde enfrentada por pacientes diagnosticados com câncer em Alagoas.

Em 2013, o órgão conseguiu na Justiça a determinação que obriga o Município de Maceió e Estado a transferir pacientes com câncer para unidades especializadas. Porém, desde o início de 2019 tiveram dezenas de descumprimentos da decisão, sendo necessário acionar a Justiça para garantir o tratamento aos pacientes.

