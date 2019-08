Apresentação de Guerreiro abre Semana do Folclore em Penedo

A Semana do Folclore será aberta em Penedo na próxima quinta-feira, 22, com a dança Guerreiro apresentado pelo Grupo Treme Terra, coletivo formado por mulheres do bairro Santo Antônio, comunidade remanescente quilombola mais conhecida por sua formação geográfica, Oiteiro, sinônimo de pequeno monte, colina.

O grupo que preserva a manifestação cultural tipicamente alagoana homenageia o Mestre Eduardo, um dos ícones do saber popular que faleceu aos 90 anos. Nascido em Viçosa, outro patrimônio de nosso estado, José Eduardo Salvador veio para Penedo quando tinha apenas um ano de vida e continuou aqui até 2015.

Amante das brincadeiras folclóricas, Eduardo Salvador aprendeu a dançar o Guerreiro ainda na adolescência, com Mestre José Piano. Já adulto, criou o Guerreiro Treme Terra, denominação adotada pelo grupo de mulheres do Oiteiro responsável por abrir a programação da Semana do Folclore em Penedo.

A apresentação do Treme Terra acontece a partir das 9h00, em frente ao secular Theatro Sete de Setembro, o primeiro espaço público construído em Alagoas para a realização de apresentações artísticas e culturais.

Em seguida, o espaço será ocupado por capoeiristas do Grupo Mandingueiro e pelo som de uma típica banda de pífano penedense, músicos da comunidade Cooperativa 2º Núcleo.

“Antes da gestão do prefeito Március Beltrão, as bandas de pífano de Penedo só se apresentavam na cidade durante a Festa de Bom Jesus. Então nós mudamos isso, incluindo esses grupos em diversos eventos porque eles representam a nossa gente”, destaca Alyne Costa, Secretária Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude.

Vozes de Penedo

A programação da sexta-feira, 23, é toda dedicada ao canto coral, com apresentação do Vozes de Penedo na Escola Municipal Santa Luzia (9 horas) e em frente à Igreja de São Gonçalo Garcia, situada no Centro Histórico da cidade.

A partir das 15 horas o grupo Vozes do Penedo canta para estudantes da Escola Municipal Barão de Penedo e às 16 horas fecha a programação no mais novo cartão postal da cidade, a Marina Pública localizada no bairro Santo Antônio, o Barro Vermelho.

‘É importante frisar que tanto o maestro do Vozes de Penedo quanto a maestrina do Imperial Coro de Penedo, dois grupos de nossa cidade, têm nosso apoio. Os ensaios acontecem aqui, na sede da secretaria, a prefeitura faz a sua parte e mantém o compromisso com a cultura de Penedo”, destaca Alyne Costa.

Ela informa ainda que toda a logística dos eventos, inclusive da Semana do Folclore, é garantida pela Secretaria Municipal de Cultura, inclusive transporte, alimentação e cachê. “Estamos com tudo em dia e proporcionando cada vez mais atividades culturais e de lazer para a população”, finaliza Alyne Costa.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP