Centro de Diagnóstico de Penedo abre exames de EcoCardiograma com Doppler

Data: 19/08/2019



A população de Penedo conta agora com mais um serviço de alta tecnologia para a realização de exame de imagem. O mais recente avanço proporcionado pela Prefeitura de Penedo é a oferta de EcoCardiograma com Doppler, equipamento instalado no Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes.

O ultrassom do coração é o mais novo serviço no setor que recebeu mais de R$ 3 milhões em investimentos durante a gestão ‘Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura’.

O avanço é resultado da articulação entre o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes com membros da bancada federal alagoana, neste caso o deputado federal Marx Beltrão e os senadores Renan Calheiros e Fernando Collor.

Funcionando a partir desta segunda-feira, 19, o EcoCardiograma com Doppler terá, a princípio, 100 agendamentos por mês. O exame de ultrassom permite ver e analisar o coração em movimento, as válvulas cardíacas e os principais vasos que chegam e saem do coração, tecnologia que permite detectar malformações do coração e alterações de sua função.

Com mais essa oferta de serviço, a Prefeitura de Penedo amplia assistência por meio da Secretaria Municipal de Saúde no Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes.

O setor reaberto à população em 19 de fevereiro realizou quase dez mil procedimentos em seu primeiro semestre de funcionamento. O número só não passou dos treze mil porque cerca de 30% dos pacientes que tinham exame agendado não compareceram.

