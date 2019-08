Gestantes beneficiárias do bolsa família em Penedo deverão atualizar dados cadastrais até sexta (23)

Data: 20/08/2019

O Centro de Saúde da Mulher da Prefeitura de Penedo, informou na manhã desta terça-feira, 20, que todas as gestantes cadastradas no E-SUS, deverão até a próxima sexta-feira, dia 23 de agosto, buscarem o Centro de Saúde da Mulher no Raimundinho, a fim de promover a atualização de seus dados cadastrais para que não haja prejuízo no recebimento do benefício.

A Coordenadora Loide Cristina informou que nesta quinta e sexta-feira, dias 22 e 23, as gestantes devem procurar o Centro de Saúde da Mulher no horário das 8 às 17 horas, munidas do NIS e do cartão de gestante para a atualização. Ela lembrou ainda que não é obrigatório a gestante ir até o Centro da Mulher, pois qualquer pessoa da família pode se dirigir com os documentos da gestante e fazer normalmente a inclusão.

A não inclusão da gestante no sistema bolsa família deixará a mesma sem receber o auxílio gestante, que consiste no recebimento de 15 parcelas, sendo nove da gestação e seis de nutriz. Mais informações podem ser obtidas pelo contato 82 9.8826-8086.

Fonte: Decom/PMP