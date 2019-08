Penedo têm projetos selecionados em concurso nacional do Ministério da Saúde

Data: 20/08/2019



Na contramão da crise que afeta estados e municípios com a falta de recursos, dificultando o acesso da população a serviços básicos e, ou obrigatórios, Penedo se destaca mais uma vez no cenário nacional. A histórica cidade localizada no Baixo São Francisco foi selecionada com duas experiências da Saúde em um concurso realizado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

De acordo com a organização do Prêmio APS (Atenção Primária à Saúde) Forte para o SUS: Acesso Universal, foram inscritos 1.294 projetos avaliados por nove jurados, entre médicos, jornalistas e radialistas. Cada projeto passou por avaliação de pelo menos dois membros da banca. Entre eles estão o primeiro médico influenciador digital especializado em oncologia, Drauzio Varella e o jornalista que comanda o Bom Dia Brasil (TV Globo), Chico Pinheiro.

Foram selecionados para essa segunda etapa 135 experiências, divididas entre: O Sudeste com 52 experiências, seguido pela Região Sul com 41 experiências, o Nordeste com 24, Norte e Centro-Oeste com nove experiências cada região. Em Alagoas, apenas dois municípios tiveram projetos exitosos escolhidos, Atalaia e Penedo com dois:

1 – Acesso a exames de imagem com utilização de telelaudo pelos usuários da atenção primária: experiência de Penedo (Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes – Mamografia, raio-x, eletrocardiograma, ecocardiografia com doppler, ultrassonografia e em breve tomografia computadorizada).

2 – Tecnologia na Saúde: facilitando o acesso e a gestão do cuidado de pessoas portadoras de doenças crônicas.

Para o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão (PDT), tudo isso é resultado da eficiência administrativa, que prima pela austeridade das contas públicas.

“Penedo tem sido um grande exemplo de eficiência administrativa. Além disso, integramos inovação/tecnologia e poder público. Essa seleção mostra ao nosso povo que estamos trabalhando e obtendo resultados. Os dois projetos são de extrema importância para a Saúde Pública e podem servir de exemplo aos demais municípios brasileiros. O PGS Medical trata unicamente dos pacientes crônicos, o que fez reduzir significativamente entradas destes na UPA, em hospitais de referência e, até, amputações de membros por portadores do diabetes. Além de óbitos. E o telelaudo trouxe eficiência na agilidade do diagnóstico de doenças, trazendo o resultado de exames no mesmo dia. Isso gera rapidez no tempo resposta para agir com os pacientes. Penedo hoje é sinônimo de eficiência”, afirmou.

por Roberto Miranda – Decom/PMP