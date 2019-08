Famílias quilombolas e rurais em AL recebem ação da LBV

Data: 21/08/2019



A campanha Diga Sim! da Legião da Boa Vontade (LBV), chega ao Agreste e Sertão de Alagoas na próxima segunda-feira, 26 de agosto, assistindo 300 famílias da zona rural e comunidades quilombolas nos municípios de Taquarana e Batalha, com 5 toneladas de alimentos em cestas arrecadadas com a doação da Sociedade Alagoana. Em todo o Brasil, a LBV entrega 12.500 cestas em dezoito estados brasileiros que enfrentam estiagens ou as cheias.

A sua doação transforma e renova a Esperança de centenas de milhares de pessoas, que aguardam com muito carinho, o amparo emergencial. A senhora Maria Geralda, 67 anos, moradora no Quilombo Mameluco, em Taquarana/AL, ao ser atendida pela ação solidária, comentou: “Vocês chegaram no momento certo, meu armário estava oco [vazio]. Agradeço muito o apoio de vocês [LBV]”, declarou.

Todo o trabalho é intensificado, com a realização de ações emergenciais em prol de famílias em situação de vulnerabilidade social e de extrema pobreza, contribuindo para assistência básica e auxílio de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Faça uma visita ao trabalho da LBV, que tem sua Sede em Maceió, localizada no Barro Duro, desenvolvendo serviços de proteção básica, através do Criança e Jovem Futuro no Presente!, Vivência Solidária (grupo de mulheres) e Vida Plena (idosos), na qual é oferecida dezenas de oficinas como música, arte e cultura, cidadania irrestrita, dança, ballet, artesanato e atividades esportivas. As famílias assistidas são oriundas das comunidades do Barro Duro, Novo Mundo, Jacintinho, Feitosa, Tabuleiro, Santa Lúcia, São Jorge, Benedito Bentes e Luiz Pedro I.

As doações para manter todo o trabalho empreendido pela Instituição podem ser feitas no site www.lbv.org/digasim, pelo 0800 055 50 99.

Quando a LBV chamar, atenda com o coração: DIGA SIM! Para saber mais sobre a entrega das doações, acesse LBVBrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube.

