Ferrugem marca e Vinícius segura vitória do CRB sobre a Ponte Preta em Campinas

Data: 21/08/2019



O CRB contou com mais uma boa atuação do goleiro Vinícius Silvestre para conquistar a quinta vitória fora de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Ferrugem no primeiro tempo, o Galo venceu a Ponte Preta por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (21), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 17ª rodada da competição.

Com o triunfo, o Regatas foi aos 26 pontos, ultrapassou a Ponte no número de vitórias e assumiu a sexta colocação. A Macaca permaneceu com 26 pontos e caiu para a sétima posição. Veja a tabela no fim da matéria.

Próxima rodada

A Ponte segue jogando em casa e recebe o Sport no sábado (24), às 19h, no Estádio Moisés Lucarelli. O CRB pega o Figueirense no mesmo dia e horário, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

por Paulo Victor Malta – TNH1