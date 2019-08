Prefeitura de Penedo leva crianças e adolescentes ao teatro

Data: 21/08/2019

Estudantes da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório e dezenas de crianças e adolescentes atendidos em Penedo nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), antigo Peti, foram ao teatro nesta quarta-feira, 21.

Transportada dos setores de origem em veículos do município e acompanhadas por pessoal do CRAS e do SCFV, a garotada curtiu a atividade extraclasse no Penedo Tênis Clube, local onde a Companhia Mútua apresenta a peça Um Príncipe Chamado Exupéry.

Aventura

O espetáculo revela aventuras de Antoine de Saint-Exupéry, autor do clássico Pequeno Príncipe, quando ele era jovem e trabalhava, com mais dois pilotos (Mermoz e Guillanmet), para uma companhia aérea francesa de correios. Os três aviadores arriscavam a vida atravessando oceanos, desertos, florestas e cordilheiras para entregar correspondências mundo afora, inclusive para o Brasil.

Além do público em geral, a produção selecionada em edital do governo federal (Programa Petrobras Distribuidora de Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura) faz uma apresentação exclusiva para estudantes da rede pública, crianças e adolescentes atendidos no CRAS e no SCFV.

Bonecos

“Eu gostei por causa dos bonecos”, respondeu Valdemir, um menino de 13 anos, quando perguntado sobre sua opinião a respeito da peça, programação cultural incluída na assistência à garotada. “Sempre que há alguma peça em cartaz, e é possível levar as crianças, a Prefeitura de Penedo proporciona essa oportunidade”, informa Marta Rocha, orientadora social do CRAS Santo Antônio, centro que levou 12 beneficiários para a peça.

Workshop

Após a encenação, a plateia participou de workshop sobre a pesquisa e a produção de itens (bonecos, aviões, objetos do cenário) que compõem o espetáculo. A experiência é apresentada por Laura Correa e Guilherme Peixoto, integrantes da companhia teatral (Cia Mútua/Itajaí-SC).

“A gente sai daqui tão inspirado quanto as crianças e os adolescentes”, resume o oficineiro Junior, responsável por ensinar artesanato nos Centros de Referência em Assistência Social, aprendizado que acontece todas as quartas-feira, substituído por espetáculo que faz a última apresentação, em Penedo, às 20 horas de hoje. A entrada é gratuita, com ingressos liberado para público a partir das 19 horas.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP