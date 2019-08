Semed promove ações durante Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Data: 21/08/2019



A Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo abriu nesta quarta-feira, 21, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com atividades nas unidades de ensino e também em sua sede.

Até o próximo dia 28 de agosto, a Semed Penedo proporciona aprendizagem e troca de experiências, colhendo ainda relatos como os do sr. Eunias, pai de Eunias Filho, um surdo que tentou tirar a sua CNH por seis vezes, sendo reprovado em todas as oportunidades.

Eunias Filho é aluno da Escola Estadual Dr. Alcides Andrade, unidade que conta com intérprete de Libras cedido pela Prefeitura de Penedo. E foi graças à orientação especializada proporcionada pela parceria entre as duas esferas de governo que ele passou nos testes e é o primeiro condutor surdo, com habilitação, no município, conforme relatou o pai do beneficiado.

Além de contar a luta de seu filho, Eunias demonstrou sua gratidão ao Prefeito Március Beltrão e à Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves por viabilizar oportunidades para Pessoas com Deficiência, reconhecimento demonstrado por outros pais de estudantes incluídos na assistência promovida pela Semed Penedo.

A história contada hoje, na Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Santa Luzia, emocionou os participantes do diálogo com pais de alunos surdos, conversa mediada pela professora da Ufal, Joseane Santos. A docente destacou a interação entre o interprete de Libras e o professor na sala de aula e também apresentou propostas práticas para o desenvolvimento da autonomia do surdo no processo ensino-aprendizagem.

No período da tarde, a EMEB Santa Luzia recebeu pais e responsáveis de estudantes de todas as escolas da Semed, alunos e alunas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento. O bate-papo foi mediado pelo fonoaudiólogo Kaio Cordeiro e as psicopedagogas Evanilda Feitosa, Carla de Oliveira e Crislene Maria da Silva. Também participaram; e a Coordenadora da Educação para Jovens e Adultos (EJA), Catarina Sodó.

Para a Coordenadora da Educação Especial, Gleide Lima, “os avanços alcançados pelo município nessa área devem-se, entre outros tantos motivos, a sensibilidade dos gestores e isso encontro em nosso prefeito Marcius Beltrão e na secretária Cíntya Alves”.

“Feliz do ser humano que vive onde o setor público cumpre seu papel e faz valer os direitos, é isso o que o Prefeito Marcius Beltrão e a secretária Cíntya Alves estão fazendo em Penedo”, disse a Superintendente de Gabinete da Semed, Laudeci Melo, parabenizando os intérpretes da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e o carinho com que cumprem sua missão, inclusive em escolas da rede estadual, atuando cedidos pelo município.

Família e Escola

Toda a programação promovida pela Semed Penedo é fundamentada no tema ‘Família e Escola, uma Parceria que Inclui’, enfatizando a participação da família em todo o processo educacional de seus filhos.

O papel dos pais é estimular o bom comportamento de estudante nos filhos, mostrando interesse no que eles aprendem, ensinar a educação básica e prepara-los para a vida. Já a escola complementa esse processo, oferecendo conteúdo e formação educacional.

“Esta é uma semana muito importante para todos. É mais um momento para conscientização, informação, inclusão e socialização, e um grande diferencial na vida dessas pessoas é acreditar, a família acreditar, confiar e buscar todas as possibilidades de integração. Pensando nisso, o Prefeito Marcius Beltrão, a quem aproveito para agradecer a confiança, nos possibilita realizar, junto com os técnicos da SEMED um trabalho incansável para promover a igualdade entre todos sejam pais ou alunos”, disse a Secretária Municipal de Educação Cynthia Alves.

Confira abaixo o cronograma completo de atividades

DIA EVENTO ESCOLAS PARTICIPANTES LOCAL DO EVENTO /HORÁRIO PARTICIPANTES 21 Manhã Conversando com os pais dos alunos surdos EMEB Douglas AprattoEMEB Costa Mangabeira EMEB Manoel Soares (extensão) EMEB Barão de Penedo EMEB Hanna Bertholet + Escolas Estaduais que atendemos com Intérpretes EMEB Santa Luzia Início 9:00 horas Mediadores: Prfª Esp. da UFAL Joseane Santos;Intérpretes Clebson, Clezia, Geisiane, Helena, Suilly Tereza, Thiago; Participação: Secretária Cyntia Alves; Coord. Geral Laudeci; Coord. EJA Catarina Sodó, Coord. Ed. Especial Gleide Lima. 21 Tarde Conversando com os pais dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação Todas as EMEB EMEB Santa Luzia Início 14:00 Mediadores: fonoaudiólogo Kaio Cordeiro, Psicopedagogas: Ângela Crispim Evanilda, Carla, Crislene;Participação: Secretária Cyntia Alves Coord. Geral Laudeci Coord. EJA Catarina Sodó, Coord de ensino Dalva, Coord. Ed. Especial Gleide Lima. 22 Manhã Recreação com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação da rede EMEB Helena de OliveiraEMEB Santa Luzia Complexo Educacional e Esportivo Alcides dos Santos Andrade, Rod. AL 110, Km 05 (Antigo Sesi)Início 9:00 horas Mediadores: Professor de Educação Física Ramos; Psicopedagoga Ângela;Nutricionista Carla Sampaio; Participação: Coordenadoras Coord. EJA Catarina Sodó, Coord. Ed. Especial Gleide Lima; Fonoaudiólogo Kaio Cordeiro. 22Tarde Recreação com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação da rede Alunos da EJA VespertinoEMEB Manoel Soares (extensão) EMEB Santa Luzia EMEB Barão de Penedo Complexo Educacional e Esportivo Alcides dos Santos Andrade, Rod. AL 110, Km 05 (Antigo Sesi)Início 14:00 horas Mediadores: Professor de Educação Física Ramos; Psicopedagogas Ângela, Evanilda, Carla, Crislene;Participação: Coordenadoras: Coord. EJA Catarina Sodó, Coord. Ed. Especial Gleide Lima, Coord Dalva; Fonoaudiólogo Kaio Cordeiro; 23 Tarde Trocando experiências: LIBRAS e português a través da música Alunos da EJA VespertinoEMEB Douglas Apratto EMEB Costa Mangabeira EMEB Manoel Soares (extensão) EMEB Barão de Penedo Complexo Educacional e Esportivo Alcides dos Santos Andrade, Rod. AL 110, Km 05 (Antigo Sesi)Início 14:00 horas Mediadores: Intérpretes Clebson, Clezia, Geisiane, Helena, Suilly Tereza, Thiago;Psicopedagogas: Ângela, Evanilda, Carla, Crislene; Participação: Coordenadoras: EJA Catarina Sodó, Dalva, Ed. Especial Gleide Lima. 26 Tarde Cinema com Pipoca Alunos da EJA Vespertino Complexo Educacional e Esportivo Alcides dos Santos Andrade, Rod. AL 110, Km 05 (Antigo Sesi) Início 14:00 horas Mediadores: Psicopedagoga: Ângela;Coord Dalva Participação: Coordenadora da EJA Catarina Sodó. 27Tarde Piquenique Divertido Alunos da EJA VespertinoEMEB Douglas Apratto EMEB Costa Mangabeira EMEB Manoel Soares (extensão) EMEB Barão de Penedo Campo SinimbuInício 14:00 horas Mediadores: Psicopedagoga: Ângela;Coord Dalva; Intérpretes Clebson, Clezia, Geisiane, Helena, Suilly Tereza, Thiago; Participação: Coordenadora da EJA Catarina Sodó Fonoaudiólogo Kaio Cordeiro 28 Tarde Cozinhado com a Nutri Alunos da EJA VespertinoEMEB Douglas Apratto EMEB Costa Mangabeira EMEB Manoel Soares (extensão) EMEB Barão de Penedo Complexo Educacional e Esportivo Alcides dos Santos Andrade, Rod. AL 110, Km 05 (Antigo Sesi)Início 14:00 horas Mediadores:Nutricionista Carla Sapaio; Intérpretes Clebson, Clezia, Geisiane, Helena, Suilly Tereza, Thiago; Psicopedagoga Ângela Crispim; Participantes: Coordenadoras: EJA Catarina Sodó, Ensino Dalva, Ed. Especial Gleide Lima. Geral Laudeci

por Fernando Vinícius – Decom/PMP