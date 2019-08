Coordenadoria de Esportes abre inscrições para 1ª Copa Penedo de Futsal

Data: 22/08/2019



A primeira edição da Copa Penedo de Futsal está com inscrições abertas até o próximo dia 28 de agosto. A competição organizada pela Coordenadoria de Esportes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude é aberta para equipes de Penedo e região, sem custo para inscrição.

Os responsáveis por cada equipe devem oficializar a participação na 1ª Copa Penedo de Futsal na sede da Coordenadoria de Esportes, localizada no pavimento térreo da sede da Secretaria Municipal de Cultura, situada na rua Dâmaso do Monte, próximo da Prefeitura de Penedo, no horário das 8h00 às 14h00.

De acordo com o Coordenador Municipal de Esportes, Elias Peixoto – mais conhecido por Betume –, a 1ª Copa Penedo de Futsal distribuirá R$ 1.500,00 em premiação e terá início na segunda quinzena de setembro, logo após a conclusão de outra competição promovida pela Prefeitura de Penedo, a Copa de Futsal do Servidor Público Municipal.

Tanto a disputa entre equipes que representam secretarias da Prefeitura de Penedo quanto a copa aberta para times de Penedo e região serão disputadas no ginásio Padre Manoel Vieira, praça de esportes situada ao lado da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto que passou anos interditada e foi recuperada e devolvida à população durante o primeiro mandato do governador Renan Filho.

“A Copa de Futsal do Servidor começa no dia 02 de setembro, com jogos nas noites de segunda, quarta e sexta, dias reservados para as nossas competições até outubro”, acrescenta Betume, reforçando o convite para a participação de árbitros, professores de Educação Física e responsáveis por escolinhas de futebol de campo a participar do treinamento com árbitros alagoanos, todos do quadro da Confederação Brasileira de Futebol, neste final de semana.

“Já temos cerca de trinta pessoas inscritas para aprender mais sobre as modificações nas regras do futebol, com aulas teóricas no auditório da Casa de Aposentadoria amanhã (sexta-feira, 23) e no sábado, com aula prática no período da tarde no campo do Sinimbu”, informa o Coordenador Municipal de Esportes da Prefeitura de Penedo sobre o Apito No Interior, capacitação desenvolvida em parceria com o Governo de Alagoas, a Federação Alagoana de Futebol (FAF) e a Associação de Árbitros de Penedo (AAP).

por Fernando Vinícius – Decom/PMP