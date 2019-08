Governo de Alagoas divulga resultado provisório do Teste Físico do concurso da PM

Data: 23/08/2019



O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), divulgou o resultado provisório no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público, realizado em 2018, para a Polícia Militar de Alagoas (PMAL). A publicação está disponível na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (23).

A partir do documento, é possível ter acesso à relação dos números de inscrição e nomes dos candidatos considerados aptos ao cargo de soldado combatente da PM. Do dia 26 ao dia 30 de agosto, os inscritos no certame poderão conferir o espelho de avaliação do teste e, caso julguem necessário, interpor recurso contra o resultado por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Promoção de Eventos (Cespe/Cebraspe).

“Estamos muito felizes por finalizarmos mais esta etapa desse concurso, que é tão importante para a população alagoana. Muito em breve, os cidadãos poderão contar com esses militares nas ruas, fazendo o policiamento local e fomentando o fortalecimento da segurança pública aqui no estado”, afirma o secretário titular do Planejamento e Gestão, Fabrício Marques Santos.

Conforme disposto no edital de abertura do concurso, os candidatos aptos nesta fase do certame passarão por uma avaliação documental e por uma investigação social, que visa constatar a compatibilidade do perfil do cidadão com o exercício da atividade policial militar.

A expectativa é que o edital de resultado final do TAF, bem como o provisório da avaliação documental e da investigação social sejam divulgados ainda no início de outubro.

por Minne Santos/Agência Alagoas