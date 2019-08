Guerreiro Treme Terra dança ao lado do Theatro Sete de Setembro

A abertura da Semana da Folclore em Penedo aconteceu nesta quinta-feira, 22, em grande estilo e fiel aos valores culturais alagoanos. No coração do Centro Histórico da Cidade dos Sobrados, entre o Theatro Sete de Setembro e o Mercado Público Municipal, mulheres do Grupo Treme Terra dançaram o tradicional Guerreiro.

Populares e estudantes da rede pública municipal acompanharam a apresentação que também foi prestigiada pela Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura de Penedo, Alyne Costa, e coordenadores de setores da pasta responsável pela programação, ainda o grupo de capoeira Mandingueiro.

Além do Treme Terra, o público acompanhou o grupo de capoeira Mandigueiro. As duas manifestações típicas do folclore brasileiro, especialmente nordestino (Guerrreiro e Capoeira), têm sede no bairro Santo Antônio, comunidade remanescente quilombola localizada na cidade de Penedo e mais conhecida por seu nome popular, Oiteiro.

Outro destaque da Semana do Folclore em Penedo é a inclusão de banda de pífanos nas apresentações. O saber popular que remente aos festejos de Bom Jesus dos Navegantes foi representado com sua musicalidade por moradores do povoado Cooperativa 2º Núcleo.

Vozes de Penedo

Amanhã, toda a programação do evento será marcada por apresentações do grupo coral Vozes de Penedo, começando na Escola Municipal Santa Luzia (9 horas) e depois em frente à Igreja de São Gonçalo Garcia, no Centro Histórico da cidade.

A partir das 15 horas, o grupo Vozes do Penedo canta para estudantes da Escola Municipal Barão de Penedo e às 16 horas fecha a programação no mais novo cartão postal da cidade, a Marina Pública localizada no bairro Santo Antônio, o Barro Vermelho.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP