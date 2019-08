Intercâmbio cultural vai levar 12 professores de Penedo para Portugal

Data: 22/08/2019



Despertar o sentimento de amor, fazer com que as crianças cresçam, sintam e respeitem o patrimônio material e imaterial de Penedo. Esse é o principal objetivo do projeto – Penedo: A Criança, A Cidade e O Patrimônio -, que acontece em parceria com as instituições Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Prefeitura de Penedo e Universidade de Évora (Portugal).

Como parte desse projeto, 12 professores efetivos da rede municipal de ensino serão selecionados para um intercâmbio de duas semanas em Portugal. O prefeito de Penedo, Marcius Beltrão (PDT), assinou o edital do processo de seleção para a formação de comitiva nesta quarta-feira (21). As inscrições ocorrem até o dia 27 de agosto na sede da Secretaria de Educação (Antigo Sesi).

“Os professores vão conhecer a realidade do município de Évora, conhecer os acertos e o projeto pedagógico. Serão duas semanas de imersão em uma instituição de Educação Infantil que desenvolve trabalhos com a comunidade. A comitiva participará de sessões, workshop na Universidade de Évora e vivências em locais culturalmente relevantes. Queremos com tudo isso fazer com que as futuras gerações criem identidade com a cidade, com as pessoas e com o patrimônio. Vamos fazer com que as crianças cresçam com o sentimento de pertencimento. Afinal, Penedo também é rica pela sua gente”, explicou o gestor.

Entre os requisitos para participar de seleção, o professor deve ser efetivo, atuar na área por mais de três anos e gradação em pedagogia e, preferencialmente, pós-graduação em Educação Infantil. Os professores interessados em participar do Processo de Seleção do Programa de Residência Pedagógica e Cultural devem se dirigir até o dia 27 de agosto ao endereço: Coordenação de Educação Infantil da SEMED – Complexo Educacional e Esportivo Alcides dos Santos Andrade, Rod. Al-110, KM 05. A atendimento acontece até às 17h.

Para participar da imersão, os 12 selecionados terão passagens aéreas e ajuda de custo ofertados pelo poder público, como parte do programa de intercâmbio entre Penedo e Portugal.

por Roberto Miranda – Decom/PMP