Prefeitura de Girau do Ponciano vai convocar aprovados do concurso público de 2012

Data: 23/08/2019



A Prefeitura de Girau do Ponciano, cidade do Agreste de Alagoas, anunciou que vai convocar os aprovados do concurso público de 2012 para 337 vagas, que foi anulado no ano seguinte por irregularidades. Detalhes de como se dará esse chamamento serão divulgados nos próximos dias.

A informação foi divulgada pelo prefeito David Barros (PTB) em um vídeo publicado nas redes sociais no fim da noite de quinta-feira (22).

“Acabo de receber o acórdão do STJ, homologando o acordo que o Município fez através da Defensoria Pública e do TJ [Tribunal de Justiça] para o chamamento dos aprovados no concurso público de 2012. É uma conquista”, afirma Barros no vídeo.

O concurso havia sido realizado em outubro de 2012, mas foi anulado em março do ano seguinte pela Prefeitura. Na época, o Município justificou a medida dizendo que cumpria uma orientação da Procuradoria Geral, que apontou a existência de vício no certame.

Por conta disso, os decretos que homologaram o resultado do concurso e o resultado para o cargo de professor de matemática foram revogados.

Fonte: G1/AL