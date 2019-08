Vice Prefeito Ronaldo Lopes recebe ‘certificado Barão de Penedo’ em solenidade do 11º Batalhão

Data: 22/08/2019



O 11º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Penedo, realizou no auditório do Sindspem na manhã desta quinta-feira (22), uma solenidade que teve o objetivo de fazer um reconhecimento aos policiais militares que foram para a reserva e aqueles que se destacaram no ano de 2018.

Durante o evento também foi entregue para os ‘amigos do batalhão’, pessoas da sociedade penedense que contribuíram com o funcionamento da instituição, o certificado Barão de Penedo. Durante a solenidade Vice Prefeito de Penedo Ronaldo Lopes foi um dos homenageados, com o recebimento do certificado, entregue pelo 11º Batalhão de Policia Militar .

Estiveram presentes: O comandante do 11º batalhão Joanilson Sampaio Júnior, o deputado estadual Cabo Bebeto, o Superintendente da SMTT Penedo Ricardo Araújo, Marciel Oliveira, representando o comitê da Bacia do Rio São Francisco, vereadores, oficiais, soldados e cabos da PM; entre outros.

O vice Prefeito Ronaldo Lopes parabenizou a todos os policiais presentes e destacou a melhoria dos índices referentes à segurança pública em Penedo, também disse estar orgulhoso pela homenagem ora recebida.

“Gostaria de parabenizar os idealizadores dessa solenidade e também aos policiais que foram para reserva e aqueles que se destacaram no ano de 2018. Sinto-me muito honrado em receber essa homenagem, sempre fui e continuarei a ser um parceiro do 11º batalhão sediado aqui em Penedo, podem contar comigo”, enfatizou.

Fonte: Decom/PMP