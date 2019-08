Cia Mútua conclui trabalhos em Penedo promovendo intercâmbio

Data: 24/08/2019



Os trabalhos da Cia Mútua em Penedo foram concluídos na noite dessa quinta-feira, 22, com a promoção de intercâmbio entre a companhia teatral catarinense e artistas locais. A troca de experiências realizada no Círculo Operário, sede da Escola de Santeiros de Penedo, durou cerca de três horas.

O diálogo começou com apresentação do histórico da trupe especializada em teatro de bonecos e trabalhos autorais, entre eles Um Príncipe Chamado Exupéry, produção que faz sua estreia em Alagoas.

São recortes de alegrias e apertos de três pilotos de avião que arriscavam a vida transportando correspondências, entre 1926 e 1944, para uma companhia francesa de correios, a Aerópostale.

Entre os aviadores está Antoine de Sant-Exupéry, autor do clássico Pequeno Príncipe, em seu trabalho antes de ser conhecido como escritor. Para a produção desse espetáculo, a Cia Mútua dedicou um ano e oito meses de pesquisas, captando recursos em editais públicos. São mais de dez anos em cartaz e apresentações que já superam duzentas, inclusive fora do Brasil.

Companhias penedenses

A dedicação ao teatro apontou caminhos para quem inicia uma carreira artística, como as meninas da Cia Vivarte, trupe penedense em processo de amadurecimento e que reformula o elenco da comédia romântica Terapia de Casal, produção que tentam manter em atividade.

Com mais tempo de palco, a também penedense Cia Flor do Sertão contou sua caminhada. A trupe dirigida por Emanuel Silva (Painho) – membro da produção de Um Príncipe Chamado Exupéry em Penedo – está consolidada e com dois espetáculos: Como Nasce Um Cabra da Peste e Remendó.

O bate-papo descontraído contou ainda com a participação de artista Tadeu e Seus Bonecos e diretores da agremiação carnavalesca Ovo da Madrugada. Representando a Cia Mútua estavam Guilherme Peixoto, Laura Correa, Alex de Souza e Luís Melo. Interessado em aprender mais sobre o que faz da vida, Guilherme marcou visita ao ateliê do Tadeu nesta sexta-feira, 23.

Workshop para crianças

Além da encenação do espetáculo e do intercâmbio com artistas locais, a Cia Mútua realizou um workshop para estudantes da rede pública e crianças e adolescentes do CRAS e do antigo Peti após a apresentação da manhã de quarta-feira, 21.

A criançada viu fontes de pesquisa e etapas da produção dos bonecos e outros itens usados na peça que é patrocinada pela Lei Federal de Incentivo à Cultural e a Petrobras, com realização do Ministério da Cidadania e da Secretaria Especial de Cultura.

As duas apresentações abertas à população em geral, também gratuitas, foram acompanhadas em Penedo por praticamente o limite de público, 60 pessoas.

Inclusão de pessoas surdas

Outro aspecto importante é a inclusão de pessoas surdas no programa cultural. Em todas as apresentações, uma intérprete de Libras traduz as informações levadas ao público na abertura da peça que é desenvolvida sem falas, encenada com muita luz, trilha sonora e manipulação perfeita de bonecos.

Após os 50 minutos de encenação, o pessoal da Cia Mútua conversa com a plateia, inclusive com as pessoas surdas, novamente com auxílio da intérprete de Libras, experiência inédita para alguns portadores da deficiência. Além de Penedo, Um Príncipe Chamado Exupéry foi apresentado em Maceió e entra em cartaz em São Miguel dos Campos amanhã (sábado, 24).

por Fernando Vinícius