Ações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência seguem até próximo dia 28

Data: 26/08/2019



Dando sequencia as ações da semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla 2019, na tarde da ultima sexta-feira (23) foi realizada pela Semed Penedo a atividade: Trocado experiências, libras e português através da música. Esse ano, a referida semana traz o tema: “Família e escola uma parceria que inclui”; para reafirmar a importância da participação da família, em todo o processo educacional de seus filhos. As ações seguem até a próxima quarta-feira (28).

A ação contou com a presença de alunos da EJA- Educação de jovens e adultos, do turno vespertino das escolas municipais: Douglas Apratto, Costa Mangabeira, Manoel Soares e Barão de Penedo, além de familiares e foi realizada no Complexo educacional e esportivo Alcides Andrades, antigo sesi, tendo como mediadores interpretes de libras e psicopedagogas da Semed.

As atividades também contaram com a participação também das coordenadoras: Catarina Sodó da EJA , Gleide Lima- Educação especial e da Superintendente de gabinete da Semed Laudecir Melo.

De acordo com a coordenadora de educação especial da Semed, Gleide Lima, as atividades nesse dia tiveram o proposito de interagir os alunos com deficiência intelectual e múltipla, com os que possuem deficiência auditiva (surdos), mostrando para todos a importância de aceita-se, trazendo autoestima e a mensagem de que “ninguém é igual a ninguém”.

Semana Nacional

As atividades alusivas a Semana Nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla é uma realização da secretaria municipal de educação de Penedo, acontecendo no período de 21 a 28 de agosto, seguindo a lei 13.585, de 2017 que a instituiu, buscando a inclusão social e o respeito aos direitos de todos, independente da sua condição física ou intelectual.

por Thiago Sobral – Decom/PMP