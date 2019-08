Nos acréscimos, Apodi marca e CSA arranca empate com Cruzeiro no Rei Pelé: 1 a 1

Em jogo disputado na noite (19h) deste domingo (25), no Estádio Rei Pelé, o CSA sofreu mais uma vez neste Brasileirão Série A, mas conseguiu ao menos um ponto, ao empatar com o Cruzeiro, por 1 a 1, em duelo válido pela 16ª rodada. O Azulão foi mal na primeira etapa, mas melhorou no segundo tempo e conquistou a igualdade no placar no Trapichão.

Com esse resultado, porém, o time azulino deixou escapar a chance de subir na tabela, para ficar mais perto de deixar o Z4. Agora ele tem 12 pontos, mas segue na 19ª posição na tabela. Já o Cruzeiro, chega aos 15 pontos e fica na 16ª colocação, uma posição à frente da primeira que abre a zona de rebaixamento.

O gol da Raposa foi assinalado por Fred, aos 10 minutos da primeira etapa. E o Azulão deixou tudo igual com Apodi, aos 48 minutos da etapa final, um gol sofrido, que para muitos torcedores não iria sair, muitos deles, inclusive, já estavam deixando o estádio, minutos antes de o CSA empatar.

Agora o Azulão volta a campo pela 17ª rodada no próximo dia 31 (sábado), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 17 horas. E o Cruzeiro recebe o Vasco, no dia 1º de setembro (domingo), no Mineirão, às 19 horas.

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb