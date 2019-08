Médicos de unidades de saúde de Penedo participam de atualização

Data: 27/08/2019



Profissionais de Medicina que atendem a população de Penedo nas unidades da rede de atenção básica participaram de curso de atualização orientado pelo coordenador do serviço de Reumatologia do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Alagoas, o Dr. Thiago Sotero Fragoso.

Especialista em reumatologia, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Dr. Thiago Fragoso é um estudioso de doenças autoimunes, entre elas as espondiloartrites, que são doenças inflamatórias da coluna, problemas cujos sintomas ou queixas do paciente podem induzir o processo investigativo do médico ao erro.

Além de todos os procedimentos que um diagnóstico bem feito exige, a conclusão sobre a natureza do problema de saúde pode ser definida com o resultado de um exame de imagem de alta qualidade.

Centro de Diagnóstico

Esse recurso está disponível para a população penedense, com os novos equipamentos do Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes. O investimento feito no governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes representa um dos maiores avanços em saúde pública já feito no município.

Para subsidiar ainda mais os profissionais que trabalham nos postos de saúde do município a respeito das doenças inflamatórias da coluna, o reumatologista e professor adjunto da Ufal Dr. Thiago Fragoso discorreu sobre o tema durante cerca de duas horas.

A atualização apoiada por laboratório da indústria farmacêutica aconteceu no mini auditório do Hotel São Francisco na manhã de sexta-feira, 23, e contou com a participação ativa dos médicos que prestam assistência ao povo de Penedo e do reumatalogista Fernando Andrade, um dos articuladores do curso junto à Secretaria Municipal de Saúde.

“Esse evento é muito importante para nossos médicos porque as capacitações são necessárias para o aperfeiçoamento das práticas profissionais, apresentam novos conhecimentos. Esta já é a segunda atualização e, neste caso, mostra como fazer o direcionamento dos casos que exijam o atendimento especializado disponível no Hospital Universitário”, explica a Diretora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo, Monike Souza Nunes Damasceno.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP