Parceria entre prefeitura e entidades traz Festival Internacional de Música para Penedo

Penedo foi escolhida para sediar o Festival Internacional de Música organizado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), entre os dias 23 e 26 de outubro. Além de concertos, recitais e retretas de bandas, tudo com acesso gratuito à população, o evento apoiado pelo governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes é uma excelente oportunidade de aprendizado para músicos.

A programação oficial prevê a realização de oficinas, palestras, fóruns e mesas-redondas com músicos, professores e pesquisadores de alto nível, profissionais vindos de Portugal e de vários estados do Brasil.

Organizado pelo curso de Música da Ufal – através do Grupo de Pesquisa Metodologia e Concepção Social do Ensino Coletivo Instrumental –, do Consulado Honorário de Portugal, em Maceió; e o Espaço de Compreensão e Invenção Musical (Ecim), o festival ganha projeção internacional graças ao sucesso da Jornada Pedagógica para Músicos de Banda (JPMB).

Em sua 10ª edição, a jornada promovida pela Ufal já consta no calendário de eventos de Alagoas e estreia na Cidade dos Sobrados graças ao apoio da gestão ‘Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura’. Também são parceiros do festival a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude; a empresa Taluan Produções; e setores das indústrias de instrumentos e seus representantes, entre eles Barkley Brazil, D’addario e Roriz.

Bandas Filarmônicas

Cidade onde a música está presente de diversas formas, Penedo sediará durante o festival um fórum sobre o patrimônio e a realidade das Bandas Filarmônicas do Baixo São Francisco e demais regiões de Alagoas, dentro do programa de Bandas de Música.

Vale destacar ainda a participação de estudantes da rede pública municipal de ensino na abertura da JPMB Nas Escolas. A inclusão acontece em função do projeto A Criança, a Cidade e o Patrimônio, uma iniciativa da Prefeitura de Penedo focada na educação patrimonial para crianças, jovens e adolescentes.

Inscrições

As inscrições para as oficinas e atividades científicas serão abertas no primeiro dia de setembro e ficarão disponíveis até o dia 10 de outubro. O músico que quiser participar das atividades, basta acessar o site www.ecimusica.com/jpmb e preencher os formulários, sem pagar nada.

O Festival Internacional de Música em Penedo agenda três atividades que exigem inscrição dos interessados: Oficinas Instrumentais/Cursos de Instrumentos, Oficinas Teóricas/Arranjo e Terminologia e Atividades Científicas/fóruns e palestras.

De acordo com os organizadores do evento, os participantes poderão se inscrever em duas modalidades (Oficina + Atividade Científica), obtendo ao final da JPMB dois certificados.

