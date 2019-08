Secretaria de Desenvolvimento Social realiza Programa Criança Feliz no Tabuleiro dos Negros

Data: 27/08/2019



A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDESH) – antiga Semthas – realizou o Programa Criança Feliz no Povoado Tabuleiro dos Negros, comunidade remanescente quilombola localizada na zona rural do município.

Com atividades recreativas, palestras e visitas domiciliares, o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social insere famílias com crianças entre zero e seis anos no programa lançado pelo governo federal que tem por objetivo promover o desenvolvimento integral dos beneficiários por meio de políticas públicas.

Com presença da Secretaria Maria Isabel Bezerra Ernesto Cabral e equipe técnica da SEMDSH, mães e crianças da faixa etária conhecida como primeira infância foram atendidas durante a sexta-feira, 23.

O Programa Criança Feliz atende cerca de 400 famílias em Penedo, grupo formado por gestantes e crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família; crianças de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada 2; e crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar, em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

por Fernando Vinícius – Decom/PMP