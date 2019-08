Prefeitura de Penedo divulga programação da Semana da Pátria e 7 de Setembro

Data: 27/08/2019



A Prefeitura de Penedo através da Secretaria Municipal de Educação, divulgou na manhã desta terça-feira, 27, a programação alusiva à Semana da Pátria e ao desfile cívico do dia 7 de Setembro, quando a histórica cidade vive uma grande festa da Independência do Brasil data que o país comemora 197 anos do grito de “independência ou morte”, dado por Dom Pedro I às margens do Rio Ipiranga.

De 02 a 06 de setembro acontecem diariamente os hasteamentos dos pavilhões de Penedo, Alagoas e Brasil na Praça Barão do Penedo no Centro Histórico, reunindo todas as manhãs, sempre às 8 horas, autoridades locais e escolas das redes pública e privada, para promoverem o hasteamento e marcar cada dia com o discurso de um orador que trará como de costume temas alusivos à Semana da Pátria.

Os oradores que marcarão presença durante a semana serão o Capitão Tenente Fernando Araújo da Capitania dos Portos de Penedo, sequenciado por uma aluna da EMEB Paulo VI, Comandante do 6º GBM Carlos Cauper dos Santos do Nascimento, 1º Sgto Agesandro Toledo de Oliveira – Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 07-008, finalizando a programação com os oradores Március Beltrão, prefeito de Penedo e o Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Cel. Joanilson Sampaio Costa Júnior. Todos os dias haverá acompanhamento de uma banda durante o hasteamento dos pavilhões.

Acompanhe a ordem do desfile cívico do dia 7 de Setembro

* MARINHA DO BRASIL

* MUSICAL PENEDENSE

* EXÉRCITO BRASILIERO

* POLÍCIA MILITAR

* CORPO DE BOMBEIROS

* GUARDAS PATRIMONIAIS

* CAPS

* PROJETO BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA

* ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEB BARÃO DE PENEDO, EMEB SANTA LUZIA, EMEB MANOEL TAVARES) BANDA FANFARRA MUNICIPAL JORGE SOUZA NASCIMENTO (PENEDO)

* EMEB DOUGLAS APRATTO TENÓRIO | BANDA FANFARRA EXON SOARES DE ARAÚJO (TEOTÔNIO VILELA)

* COLÉGIO DIOCESANO DE PENEDO

* ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

* COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

* INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL

* BANDA DE FANFARRA FÊNIX DE PENEDO

* ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO

* COLÉGIO ESTADUAL ALCIDES ANDRADE

Fonte: Penedo.al.gov.br