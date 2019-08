Semed Penedo encerra Semana Nacional da Pessoa com Deficiência com ação sobre alimentação

Data: 29/08/2019



A Secretaria Municipal de Educação de Penedo encerrou as atividades alusivas a Semana Nacional da Pessoa com deficiência intelectual e múltipla, que aconteceu de 21 a 28 de agosto, realizando uma atividade dos alunos da EJA, com a Nutricionista da Semed Carla Sampaio.

A ação que ocorreu na sede da Semed, também contou com a presença de familiares de alunos, da Secretária de Educação Cíntya Alves, Superintendente de Gabinete Laudecir Melo, coordenadora da EJA, Catarina Sodó, coordenadora de Educação Especial Gleide Lima, entre outros.

Os alunos com deficiência intelectual e múltipla e também aqueles que possuem deficiência auditiva (surdos), participaram da atividade “Cozinhando com a Nutri”, onde juntamente com a nutricionista prepararam diversos alimentos, bolos, vitaminas e sucos, mostrando para o público presente à importância de uma alimentação saudável e nutritiva.

Diversas atividades

Durantes a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Secretaria de Educação de Penedo-SEMED realizou diversas atividades, contemplando esportes, alimentação saudável, musica, entre outros.

Um exemplo foi a atividade realizada na tarde de quinta-feira, 22, com alunos portadores de transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, que participaram de recreação no Complexo Educacional e Esportivo Alcides Andrade dos Santos (Antigo Sesi).

O momento foi regado de muita alegria, descontração e, ao mesmo tempo de inclusão, uma vez que, alunos do Serviço de Convivência e fortalecimento dos Vínculos (Antigo PETI) participaram diretamente das atividades físicas. Além de um grupo de dança formado por garotas do SCFV encerrarem as ações com uma apresentação belíssima. Participaram as EMEBs: Manoel Soares, Barão de Penedo, Santa Luzia e Helena de Oliveira.

No aspecto psicológico, o esporte melhora a autoconfiança e a autoestima, tornando os praticantes mais otimistas e seguros para alcançarem seus objetivos, além de prevenir as enfermidades secundárias à deficiência e ainda promove a integração social, levando o indivíduo a descobrir que é possível, apesar das limitações físicas, ter uma rotina normal e saudável. É o que destaca o Professor de educação física da rede municipal de educação Airton Ramos.

“É imprescindível seguir todas as normas de segurança para evitar acidentes e estimular sempre o desenvolvimento da potencialidade individual entre outros benefícios agilidade, equilíbrio, força muscular, resistência e coordenação motora focamos nesse dia.” Falou o Professor Airton Ramos que participou do momento .

Cíntya Alves Secretária de educação de Penedo

Para a Secretária de educação de Penedo, praticar esportes com regularidade traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de melhorar a qualidade de vida, assim como uma alimentação saudável e com os nutrientes importantes para a saúde do ser humano.

“Para as pessoas com deficiência, os ganhos são ainda maiores. a interpretação de uma música na Língua de Sinais coloca pessoas surdas em igualdade no acesso à informação e ao conteúdo. A música, nesse sentido, se encaixa como fator contribuinte no processo educativo e criativo, contribuindo grandemente para o desenvolvimento intelectual, motor e perceptível dos indivíduos. Agradeço ao Prefeito Marcius Beltrão pelo apoio imprescindível na realização das atividades e a toda equipe da Semed”, concluiu Cíntya Alves.

Fonte: Penedo.al.gov.br