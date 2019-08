SINDSPEM fecha parceria com curso de inglês CNA

Data: 30/08/2019



O mercado de trabalho é cada vez mais exigente com a qualificação de pessoal e saber outro idioma, além da Língua Portuguesa, pode significar a diferença para a conquista de uma vaga de emprego.

Agora, todo servidor da Prefeitura de Penedo filiado ao SINDSPEM pode se tornar fluente em Inglês, investimento estendido aos dependentes, com desconto na matrícula e mensalidades.

“Nós fechamos uma parceria com o CNA, uma das mais renomadas escolas de línguas estrangeiras do Brasil, uma franquia que também está em nossa cidade e tem a chancela de Augustinho Batista dos Santos. Todos os servidores e seus dependentes ganharam direito a desconto de 35% na mensalidade e 20% na matrícula”, explica Luís Dantas, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – SINDSPEM.

O funcionário do município ou dependente dele que precisar renovar a matrícula tem direito a 23% de desconto. “Para ter direito a esses benefícios, o servidor precisa ser filiado ao SINDSPEM e estar com a mensalidade em dia”, ressalta Luís Dantas, acrescentando que é preciso apresentar a carteirinha atual de sócio e a autorização do sindicato para iniciar o curso no CNA.

Além da parceria com a escola de idiomas que também oferta do ensino da Língua Espanhola, o SINDSPEM está em negociação com a empresa de plano odontológico Dental Master, com a escola de formação técnica e superior Residência Saúde e com a Academia Saúde & Vida.

“Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos e das lutas em favor do funcionalismo municipal, o nosso sindicato permanece forte, atuante e com credibilidade, por isso estamos ampliando nossa atuação, sempre em benefício dos servidores da Prefeitura de Penedo”, destaca Luís Dantas.

Por SINDSPEM