TJ AL reabre inscrições de concurso para juiz com salário inicial de quase R$ 32 mil

Data: 29/08/2019

Foram reabertas na última terça-feira (27) as inscrições do concurso TJ AL (Tribunal de Justiça de Alagoas) com 20 vagas para juiz substituto. O prazo será encerrado às 14h de sexta-feira (30).

Os candidatos devem possuir diploma de curso superior em direito, experiência mínima de três anos em atividade jurídica exercida após a obtenção do bacharelado e idade abaixo de 65 anos.

A remuneração inicial para magistrados de primeira entrância é de R$ R$ 31.924,64. O valor é composto pelo salário-base de R$ 30.404,42 e o auxílio-alimentação de R$ 1.520,22.

Do total de oportunidades, quatro são destinadas a pessoas com deficiência e outras quatro a candidatos que se autodeclararem negros. Além disso, a seleção formará cadastro reserva.

Como se inscrever

Com taxa de R$ 300, as inscrições para o concurso TJ AL de juiz são recebidas somente pela internet, mediante a realização de cadastro no site www.concursosfcc.com.br.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a Fundação Carlos Chagas, banca que organiza a seleção, por meio do telefone (11) 3723-4388. Há atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Concurso TJ AL: como serão as provas para juiz

Em 6 de outubro, os candidatos farão prova objetiva com 100 questões de múltipla escolha e duração de cinco horas. O conteúdo programático abrange conhecimentos em direito nas seguintes áreas:

civil;

processual civil;

do consumidor;

da criança e do adolescente;

penal;

processual penal;

constitucional;

eleitoral;

empresarial;

tributário;

administrativo;

e ambiental.

Na sequência, os participantes realizarão prova discursiva, em 12 de janeiro de 2020, e avaliações escritas de sentença cível e criminal, em 18 e 19 de janeiro, respectivamente. As demais etapas incluem:

sindicância da vida e investigação social;

exame de sanidade física e mental;

exame psicotécnico;

prova oral;

e avaliação de títulos.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, a critério do Tribunal de Justiça de Alagoas, de acordo com o edital.

Fonte: JC Concursos