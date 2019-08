Ernande Pinheiro apresenta projeto que beneficia o Sport Club Penedense

Data: 30/08/2019



O Sport Club Penedense pode se tornar patrimônio imaterial, histórico e cultural do município. A proposta que reconhece a importância do time de futebol mais antigo de Alagoas e gera benefícios para o alvirrubro ribeirinho consta no Projeto de Lei nº 030/2019, matéria de autoria do Vereador Ernande Gama Pinheiro.

Protocolado durante a sessão dessa quinta-feira, 29, o Projeto de Lei estabelece em seu 4º artigo que o município de Penedo, ou seja, a Prefeitura, “poderá fomentar as atividades esportivas do Sport Club Penedense, inclusive mediante patrocínio de publicidade institucional em seu uniforme”.

A proposta de tornar o Penedense patrimônio imaterial, cultural e histórico do município considera como expressões e manifestações vinculadas ao clube o seu tradicional uniforme, com a camisa em listras verticais brancas e vermelhas; o escudo, com seus símbolos originais; e sua torcida.

Além da proposta que juridicamente viabiliza a concessão de aporte financeiro da Prefeitura de Penedo ao time que representa o povo ribeirinho, o Vereador Ernande Pinheiro formalizou solicitação de abertura da tribuna parlamentar para presidentes de associações de moradores, espaço a ser concedido em intervalos de 15 dias.

Também na forma de requerimento, Pinheiro requer da Prefeitura de Penedo a recuperação da estrada vicinal que atende os povoados Palmeira Alta, Espigão e Santa Margarida.

por Fernando Vinícius