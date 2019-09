Com gol de Felipe Ferreira, CRB vence o Londrina, no Paraná: 1 a 0

Data: 31/08/2019



Aconteceu de novo! O que não consegue em casa, no Estádio Rei Pelé, o CRB conseguiu, mais uma vez, fora de casa: a vitória. E ela veio neste sábado (31), sobre o Londrina, por 1 a 0, lá longe, no Estádio do Café, em Londrina-PR, em duelo válido pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro.

O gol do CRB foi assinalado por Felipe Ferreira, aos 30 minutos da etapa final. Foi o terceiro gol dele pelo Galo. Ele marcou também contra o Brasil de Pelotas e o Botafogo-SP.

Com esta vitória, o CRB subiu para a 6ª posição na tabela de classificação, com 30 pontos, estando a dois pontinhos do G4. Já o Londrina é o 11º colocado, com 25 pontos.

Na 21ª rodada, o CRB vai enfrentar mais uma equipe paranaense, desta vez o Paraná, na próxima quinta-feira (5), às 19h15, no Estádio Rei Pelé. E o Londrina volta a campo dois dias antes, na terça-feira (3), no Bento Freitas, também às 19h15, contra o Brasil de Pelotas-RS.

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb