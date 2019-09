Jaciobá supera o CRB nos pênaltis e é campeão alagoano Sub-20

Data: 31/08/2019



É campeão! Foi esse o grito dos garotos do Jaciobá na tarde deste sábado (31), no Estádio Rei Pelé. O Azulão do Sertão enfrentou o CRB pela grande final do Campeonato Alagoano Sub-20. O Galo até venceu no tempo regulamentar, por 2 a 1, e, como o time sertanejo venceu o jogo da ida por 1 a 0, a decisão foi para os pênaltis e o JAC levou a melhor: 3 a 2.

Os gols do Regatas foram marcados por Juninho, de pênalti, aos 41 minutos do primeiro tempo, e Wellington, que ampliou aos cinco minutos da segundo tempo. Aos 16 da etapa final, Edson diminuiu para o Jaciobá e levou a decisão do título para os pênaltis.

Além da taça de campeão alagoano Sub-20, o Jaciobá Atlético Clube garantiu a vaga para a Copa São Paulo de Futebol Junior 2020. Com o resultado, o CRB amarga o segundo vice-campeonato consecutivo da categoria. Ele havia sido derrotado pelo CSA em 2018.

por Jean Nascimento/Gazetaweb