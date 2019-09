Ambulantes que querem negociar no 7 de Setembro em Penedo têm até sexta para realizar cadastro

Data: 02/09/2019



A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, publicou edital de convocação promovendo o chamamento de ambulantes que têm interesse em comercializar seus produtos no feriado do 07 de Setembro, Independência da Brasil, data em que Penedo vive uma grande festa com o desfile cívico, levando milhares às ruas da histórica cidade.

Quem tiver interesse em comercializar na data, deve procurar a sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo na Rua Sete de Setembro ao lado do Hotel São Francisco, no Centro Histórico, no horário das 8 as 13:30 até a próxima sexta-feira (06).

De acordo com o Secretário Pedro Soares a organização dos ambulantes está acontecendo conforme a ocupação dos espaços que estão sendo preenchidos pelos que demonstraram maior interesse e já se anteciparam na entrega de documentos. Os interessados devem se dirigir a secretaria portando carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Fonte: Decom/PMP