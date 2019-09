Banco de Desenvolvimento da América Latina vai investir em Penedo mais de R$ 30 milhões

Data: 03/09/2019



Uma comitiva formada por diretores do Banco de Desenvolvimento da América Latina esteve em Penedo, nesta terça-feira, 03. O objetivo da visita técnica foi conhecer o potencial da cidade e os locais que irão receber investimentos para o desenvolvimento turístico. O prefeito Marcius Beltrão quem guiou os executivos em um city tour, acompanhado do vice-prefeito, Ronaldo Lopes, do secretário de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral e do diretor-presidente do IMA, Gustavo Lopes.

O banco que atua em 19 países da América Latina vai investir na cidade mais de R$ 30 milhões na execução de três grandes projetos, que visam o desenvolvimento turístico. Durante uma rápida explanação que ocorreu no auditório do Hotel São Francisco, Ronaldo Lopes mostrou o potencial da cidade aos visitantes e explicou quais serão os projetos e a viabilidade.

“Os recursos serão investidos no Terminal Turístico, que funcionará na antiga sede da Ceal e Capespe. O espaço será preparado buscando atender exigências das operadoras de turismo. O espaço abrigará restaurante, bar, banheiros e artesanato. Outro projeto é a interligação do Praça 12 de Abril, Rua do Banheiro e Rocheira. Neste espaço teremos píer flutuante, atracadouro e mirante. Além de uma praça de alimentação. E, por fim, vamos urbanizar a Prainha Doce e concluir a última etapa da orla”.

Na comitiva, o secretário de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral afirmou ser esse um momento muito importante para Penedo. “Trazer os técnicos para conhecer a cidade, seu potencial e os locais que vão receber investimentos é muito importante, mais um passo que se concretiza nesta parceria. O trabalho que estamos realizando com Penedo vem trazendo resultados positivos. Hoje fechamos mais uma parceria, buscando mais qualidade de vida ao penedenses e contribuir significativamente com o desenvolvimento turístico de toda a região”.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Penedo, Pedro Soares, os três projetos atendem o turista e, como consequência, a população local. “Muito importante recepcionar os membros do Banco de Desenvolvimento da América Latina para a aprovação do financiamento que o Governo de Alagoas está fazendo para Penedo. Com esses três projetos, a cidade praticamente completa a infraestrutura urbana de requalificação da Orla Beira Rio até o bairro Santo Antônio, obras tão necessárias para o laser da população e o desenvolvimento. Ganha o turista, ganha os moradores de Penedo”, comemorou.

Para o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão (PDT), com essas obras, a cidade fecha um ciclo de desenvolvimento que vai atrair muitos turistas. “São projetos importantes para concluir uma etapa de infraestrutura turística. Ligação da Praça 12 de Abril com a Rocheira, urbanização da Prainha, esse um compromisso com a Superintendência de Patrimônio da União (SPU) e os com proprietários de bares. Além da última etapa da Orla do São Francisco. E o terminal turístico, buscando atender o pleito das operadoras de turismo. Este aporte tem a articulação do Governo de Alagoas, mais uma parceria para comemorar. Com isso, vamos elevar a nossa cidade a um patamar jamais visto”, encerrou o chefe do Executivo.

por Roberto Miranda