Coordenadoria de Esportes da Prefeitura de Penedo promove torneio de futevôlei

Data: 02/09/2019



O tradicional bairro Santo Antônio celebrou seu santo padroeiro com procissão, missa, shows musicais e atividades esportivas. Os festejos populares apoiados pela Prefeitura de Penedo movimentaram todo domingo, 01 de setembro.

Entre as atividades realizadas destaque para o 1º Torneio do Bairro Santo Antônio de Futevôlei, competição promovida pela Coordenadoria de Esportes, órgão da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude (SECLEJ).

Na quadra da orla ribeirinha do Barro Vermelho, como é mais conhecido o primeiro bairro de Penedo, catorze duplas mostraram habilidade e entrosamento. Do total de inscritos, quatro duplas penedenses, sendo as demais de Maceió e Palmeira dos Índios, segundo o Coordenador Municipal de Esportes, Elias Peixoto, o Betume.

“A dupla campeã foi Gil e Eduardo, de Palmeira dos Índios; em segundo lugar ficou uma dupla mista, formada por Duda e Neguinho, de Penedo e Maceió; e na terceira colocação tivemos uma dupla de Penedo, Romário e Werley; e na quarta posição Ismael e Toddy, também daqui de Penedo”, informa Betume.

Mais futevôlei em Penedo

No próximo domingo, 08, começa mais uma competição de futevôlei organizada pela Coordenadoria de Esportes da SECLEJ, competição com cinco etapas. A primeira acontece na quadra do Conjunto Velho Chico e a segunda, no dia 16, na Prainha.

As demais ainda terão data confirmada, com os jogos realizados no Santa Cruz Futebol Clube, no bairro Santa Isabel (Cacimbinhas) e a última no bairro Santo Antônio.

“Essa competição é feita com duplas de nível A e B, duplas mistas, com atletas de Penedo, mas já fomos procurados por equipes de Propriá-SE e também de Arapiraca, tudo indica que esse pessoal também vai participar”, explica Elias Peixoto.

Além de promover o 1º Torneio do Bairro Santo Antônio de Futevôlei, a Prefeitura de Penedo apoiou a realização de corrida rústica no Barro Vermelho, competição organizada pelo vereador Edivaldo Santos com todo percurso (5 km) acompanhado por viatura e pessoal da SMTT.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP