Debate na ALE mostra abandono de matadouros e abate de carne pela hora da morte

Data: 03/09/2019



Abater um animal em Alagoas virou uma grande dor de cabeça. Sem uma política definida, os produtores sofrem com os altos preços que precisam pagar pelo abate, que está ocorrendo em grande parte dos municípios debaixo de jaqueiras e bananeiras. “Uma coisa horrível”, resumiu Álvaro Almeida, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas (Faeal). A avaliação da gravidade do quadro é unânime entre parlamentares e representantes do segmento que estiveram na Assembleia Legislativa (ALE) de Alagoas, na manhã desta terça-feira (3), cobrando do governador Renan Filho (MDB) prioridade para o assunto que afeta a saúde dos alagoanos.

Em 2017, às vésperas do período eleitoral, o governador anunciou R$ 30 milhões para construção dos abatedouros em todo o estado, mas, até agora, o projeto ficou no papel, esquecido na gaveta oficial. Álvaro Almeida avaliou que a Saúde, Segurança e Educação devem ser prioridades de um governo, mas que a questão sanitária também deve ser prioritária, o que não vem sendo feito pela gestão de Renan Filho.

“É preciso se preocupar com a logística também. Como essa carne vai ser transportada? Como vão ser vendidas? Mas não podemos passar sete anos discutindo esse assunto e ficar, até agora, sem uma solução. Gostaria de ver uma solução antes de os cabelos ficarem mais brancos”, expressou, relembrando que, há quatro anos, um especialista do Rio Grande do Norte veio ao estado, mas nada do que ele ensinou foi implementado até o momento, pela gestão estadual.

O deputado Chico Tenório (PMN) deu sequência ao rosário de críticas à falta de uma política pública por parte do governo de Alagoas. Segundo o parlamentar, a ausência de ação por parte do Executivo afeta milhares de trabalhadores que, diante do abandono, estão desempregados e sendo forçados a abater os animais de forma irregular, embaixo de árvores e no mato.

“Fecharam os matadouros e, ainda hoje, estão discutindo um modelo para Alagoas. Criou-se um problema de higiene maior do que existia, além de gerar desemprego e colocar homens batalhadores na ilegalidade. Hoje, o gado de Delmiro é abatido debaixo das árvores ou na Bahia. O ato gerou clandestinidade e desemprego em Delmiro e olha o problema na economia, tendo que levar o gado para outro estado. Queria que o secretário apresentasse, hoje, um projeto e dissesse o que precisa do legislativo para que ele aconteça”, expôs Tenório, revelando que Renan Filho chegou a visitar o abatedouro de Viçosa e, mesmo após isso, nada mudou e as obras seguem paradas e travadas.

O deputado Davi Maia (DEM) também criticou o descaso que a gestão estadual trata o abate de animal. Ele lembrou que, em 2017, na véspera do período eleitoral, Renan Filho chegou a anunciar R$ 30 milhões para regionalização do abate, mas, até agora, tudo ficou, segundo ele, apenas na promessa. O parlamentar denunciou, ainda, que o governador chegou a assinar uma ordem de serviço para uma unidade, pois as obras já tinham começado durante a gestão do ex-governador Teotônio Vilela Filho.

“Vi o governador em Ibateguara inaugurando um matadouro municipal lá que ele não colocou nada de recursos e, logo depois, foi a União dos Palmares e disse que ia construir outra unidade lá também, um sendo concorrente do outro e acabando com a regionalização. Vi Renan Filho dizendo que iria fazer matadouros em Santana e Delmiro. Ainda bem que esse governo só diz que vai fazer, mas não faz nada. Isso acaba com a regionalização”, expôs o deputado.

Também presente à sessão, Tarcizo Freire (PP) relatou que marchantes da região Agreste estão se “tornando escravos”, nas palavras dele. Ele questionou a criação do que classificou como “monopólio” por parte do Governo do Estado e uma empresa que funciona como parceria público-privada na cidade.

“A Adeal e o Governo estão fechando os matadouros e estão obrigando os marchantes a levar os animais para abater em Arapiraca. Criaram um monopólio? É por isso que os marchantes matam debaixo das árvores, porque é mais fácil matar clandestino mesmo”, disse.

O deputado também reclamou a respeito da ausência do governador Renan Filho nas audiências realizadas na ALE. “É como se ele tivesse o rei da barriga, acha que sabe de tudo. Essa Casa vai ter que começar a intimar para que ele venha aqui para dar satisfação à sociedade”.

por Jonathas Maresia e Larissa Bastos/Gazetaweb