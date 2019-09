Detran/AL intensifica ações educativas para a Semana Nacional de Trânsito

Data: 03/09/2019



Em alusão à Semana Nacional de Trânsito – que acontece de 18 a 25 deste mês -, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) e as instituições parceiras já deram início às ações educativas em todo o estado. A meta é mobilizar todas as esferas sociais para a importância da segurança e da responsabilidade no trânsito.

Nesse ano, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definiu como tema “No trânsito, o sentido é a vida”. O slogan propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações e uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade a partir de um estímulo à educação.

Educação para o Trânsito

Dentre as instituições parceiras do Detran na promoção das ações educativas estão a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Maceió, Sesc, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e entidades de ensino públicas e privadas.

Ao longo deste mês, a equipe de Educação para o Trânsito levará mensagens de conscientização para vários bairros da capital como, por exemplo, Benedito Bentes, Prado, Trapiche, Jacintinho e Santos Dummont.

De acordo com o chefe da Educação para o Trânsito da autarquia, Antonio Monteiro, as ações pretendem seguir essa pluralidade e alcançar todos os públicos que precisam de maior atenção.

“O Detran de Alagoas passa a se preocupar com o mais frágil: o pedestre. Como diz o Código de Trânsito, o maior é responsável pelo menor e todos pelo pedestre. O jovem, o idoso, o ciclista, enfim, todos precisam que os motoristas o olhem com maior preocupação, mas também que cada um deles passem a se preocupar com a sua vida, que é o maior bem”, diz o chefe.

PSVM no interior

Durante a Semana Nacional de Trânsito, o Plano de Segurança Viária para Motociclistas (PSVM) – projeto do Detran/AL que vem se expandindo cada vez mais pelos municípios alagoanos – também fará diversas ações. Estão previstas a realização da II Mostra Cultural de Educação para o Trânsito das escolas participantes do projeto, no dia 25 de setembro, e a realização de ações educativas em instituições de ensino entre nos dias 19 e 20.

Além das atividades educativas, o PSVM também firmou uma parceria com o projeto Moto Amiga para promover um curso de pilotagem defensiva para maiores de 18 anos, habilitados ou não.

Segundo a servidora do Detran/AL e coordenadora do PSVM, Edira Soares, o período da Semana Nacional de Trânsito será a culminância dos projetos continuados e desenvolvidos durante todo o ano.

“Estamos percorrendo escolas municipais e estaduais de Arapiraca, de Traipu, de Craíbas e de Girau do Ponciano, prestigiando e avaliando as produções de trânsito dos mais de quatro mil alunos contemplados com o PSVM Escolas. O foco é oferecer informações, conteúdos e vivências que possam melhorar a formação dos condutores de motocicleta”, conta.

Ela também destaca uma das novas iniciativas do projeto: o PSVM Zona Rural. Realizado em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, a equipe já promoveu intervenções e ações educativas na comunidade Pau D’arco, em Arapiraca, e pretende expandir as atividades para outras localidades.

por Mácio Amaral/Agência Alagoas