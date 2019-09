Faculdade Raimundo Marinho de Penedo terá Palestras e Workshop em comemoração ao dia do Administrador

Data: 03/09/2019

Com o Tema: Perspectivas de um Mundo em Constante Transformação: os enfoques no direito do consumidor e no empreendedorismo a Faculdade Raimundo Marinho (FRM) de Penedo será palco, de 9 a 13 de setembro, da “Semana do Administrador”.

Sob a organização dos alunos com o apoio da Coordenação do curso de Administração, o evento será durante cinco dias, com diversos profissionais da área que passarão pela instituição de ensino superior para prestigiar e enaltecer o evento.

De 9 a 11 o evento contará com um workshop ministrado por profissionais do SEBRAE, realizando diversas palestras e enfatizando várias áreas como inovação, criatividade e estratégia. Na quinta (12) a palestra será ministrada pelo coordenador executivo do Procon Arapiraca Denys Reis e pelo vice-presidente do Procon nacional Leandro Almeida de Jesus. Já no dia 13, sexta, estará presente na faculdade o empreendedor, diretor executivo e co-fundador do aplicativo que teve prêmio da ONU como o melhor aplicativo social do mundo, o Hand Talk, Ronaldo Tenório que é um dos 35 jovens mais influentes no mundo na relação do empreendedorismo.

A entrada para o evento custa R$22,00 ainda com cupom de desconto, podendo ser feita tanto no prédio da faculdade ou pelo link da plataforma doity. O certificado de participação será de 20 horas e será totalmente digital, ou seja, o participante receberá por e-mail poucos dias após o evento sem precisar se deslocar ao prédio da faculdade. Além das palestras e do workshop também haverá uma cerimônia em comemoração ao dia do administrador dando abertura ao evento.

Informações pelos telefones (79) 9.8822-3947 / (82) 9.9686-1213 ou 9.8859-9562.

por divulgação