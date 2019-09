Grupo é preso em Rio Largo, AL, suspeito de associação criminosa

Data: 02/09/2019



Três mulheres e dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeitos de associação criminosa. O grupo foi flagrado em um carro com placas do Rio Grande do Norte, na BR-104, com com cartões de banco, armadilhas para reter cartões de caixa eletrônicos e materiais utilizados na clonagem de cartões. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2).

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. A PRF informou que o flagrante aconteceu na noite de sábado (31), durante uma ronda em Rio Largo, município da Região Metropolitana de Maceió.

Quando o carro em que eles estavam foi parado, um Duster de cor branca, os agentes pediram para que descessem do veículo para que fosse realizada uma fiscalização detalhada.

Além do material que indicava prática ilegal, os policiais também acharam no carro muitas sacolas de compras, algumas com nota fiscal e outras não, com tablets, celulares, relógios, perfumes, calçados e roupas. Dentro das bolsas das mulheres havia mais de R$ 5 mil.

Ao consultar a identidade dos suspeitos, a PRF descobriu que dois deles já haviam sido detidos em Salvador por aplicar golpes de clonagem de cartões de crédito. Os outros já tinham sido detidos em Pernambuco pelo mesmo crime.

Um dos presos usava carteira de identidade falsa e era procurado pela Justiça de Goiás desde fevereiro de 2019, pelo crime de roubo qualificado.

Dois homens e duas mulheres são naturais de Natal (RN) e a outra mulher é natural de Belém (Pará). Todos foram encaminhados à Central de Flagrantes, em Maceió, para onde também foi levado o material apreendido.

Fonte: G1/AL