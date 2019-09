Polícia procura homem que teria furtado ao menos 16 lojas em Alagoas

Data: 03/09/2019



Jorge Alan Alves Resende, 21 anos, está sendo procurado pela polícia sob a suspeita de ser responsável por ao menos 16 furtos a estabelecimentos comerciais em Maceió e outros municípios alagoanos. Lojas, supermercados e mercadinhos são os principais alvos do criminoso.

Segundo o delegado Robervaldo Davino, titular do 6º Distrito Policial, o jovem seria usuário de drogas e provavelmente comete assaltos para pagar dívidas com traficantes. Ainda segundo ele, Jorge Alan é natural de Maceió, mas também age no interior do Estado.

“Os parentes informaram que ele é usuário e está no mundo. Acreditamos que ele revende os produtos roubados para poder quitar dívidas e também comprar mais drogas”, destacou.

Davino também relatou à reportagem que o suspeito cometeu um assalto a uma loja, num shopping no bairro de Cruz das Almas, no último dia 24. Na ocasião, ele contou com a ajuda de duas mulheres que teriam distraído os vendedores, enquanto o bandido colocava o material dentro da mochila.

“Ele não assalta sozinho na maioria das vezes. Nesse furto, ele estava com uma mochila e contou com o apoio de comparsas. Ele subtraiu 68 produtos, entre bonecos e outros brinquedos. Foi um prejuízo de mais de R$ 6 mil para a loja”, destacou Davino.

A Polícia Civil teve acesso ao histórico criminal de Jorge Alan e constatou que o mesmo já responde por crimes de furto nas cidades de Palmeira dos Índios, Penedo e Coruripe. As mulheres suspeitas ainda não foram identificadas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito pode denunciar por meio do número 181, do Disque Denúncia. Não precisa se identificar nas ligações.

