Prefeitura de Penedo inicia comemoração da Semana da Pátria

Data: 02/09/2019



A programação alusiva à Semana da Pátria promovida pela Prefeitura de Penedo foi aberta nesta segunda-feira, 02 de setembro, com solenidade cívica realizada em frente da sede do Poder Executivo Municipal, na Praça Barão de Penedo, Centro Histórico da cidade.

Com presença de militares, estudantes das redes pública e privada, autoridades municipais, servidores públicos e populares, a comemoração foi aberta com a leitura de um breve resumo sobre a Independência do Brasil.

Em seguida, representantes da Marinha realizaram o hasteamento da bandeira, demonstrando e explicando o ato solene, conforme as regras da instituição representada no município por agência responsável por parte do Litoral Sul alagoano e região do Baixo São Francisco.

Espírito Cívico

A comemoração organizada pela Prefeitura de Penedo recebeu elogios do Capitão Tenente Fernando Araújo, comandante da Agência Fluvial penedense. “Não é qualquer cidade do Brasil que faz em Semana da Pátria”, destacou o oficial, enaltecendo o “espírito cívico” incentivado pelo governo e agradecendo a cessão do cerimonial à Marinha.

O Capitão Tenente Fernando Araújo também reforçou valores como patriotismo e o compromisso da Marinha com a nação.

A banda da Sociedade Musical Penedo executou o Hino do Brasil durante a abertura da programação que reuniu professores e estudantes das escolas municipais Joseph Bergmann e Professora Helena de Carvalho Oliveira; das escolas da rede pública estadual Dr. Alcides Andrade e Gabino Besouro, além do Colégio Imaculada Conceição.

A programação da Semana da Pátria acontece até sexta-feira, 06 de setembro, iniciando às 7h30 na Praça do Barão de Penedo, com a participação de unidades de ensino, instituições militares, autoridades municipais e a população e geral.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP