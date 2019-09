Setembro Verde chama a atenção para a importância da doação de órgãos

Data: 03/09/2019



Para comemorar o Dia Nacional da Doação de Órgãos, que acontece no próximo dia 27, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) irá promover uma série de eventos este mês. As ações irão integrar a programação alusiva ao Setembro Verde, dedicado à conscientização sobre o tema. O verde é adotado como a cor símbolo da doação de órgãos em todo o mundo.

A expectativa da Central de Transplantes de Alagoas (CTA) é chamar a atenção para a importância de declarar-se doador de órgãos e a necessidade de tornar público esse desejo aos seus familiares. Isso porque, segundo prevê a legislação brasileira, a autorização deverá ser do cônjuge, do companheiro ou do parente consanguíneo de maior idade e juridicamente capaz.

No dia 15, a partir das 9h, a CTA participa de uma ação educativa promovida pela Associação Alagoana dos Doentes e Transplantados de Fígado (ALAF). Durante o evento, que acontece rua fechada da Praia da Ponta Verde, em Maceió, haverá distribuição de material informativo e disponibilização de testes rápidos de hepatite.

As ações para conscientizar a população alagoana sobre a importância da doação de órgãos seguem no dia 17, às 8h30. Nessa data, está programado um encontro das Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos no auditório do Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro Trapiche, em Maceió.

A programação segue nos dias 20 e 21, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, no bairro Jaraguá, em Maceió, com a realização do IV Simpósio Alagoano de Órgãos e Transplantes. “O evento terá vagas para 200 participantes e está com as inscrições abertas através do e-mail doevida.al@hotmail.com”, ressaltou a coordenadora da Central de Transplantes de Alagoas, Daniela Ramos.

Também está prevista uma ação de conscientização, no próximo dia 22, durante o intervalo do jogo entre CSA e Ceará, no Estádio Rei Pelé, situado no bairro Trapiche, em Maceió. Já no dia 27 serão realizadas palestras e panfletagens na sede da Sesau, no bairro Jaraguá, em Maceió.

Transplantes realizados – Este ano Alagoas já realizou quatro transplantes de coração, cinco de rim e 29 de córnea. Entre os beneficiados está o ex-vendedor de peças automotivas Dayvid Alexandre Santos, 31 anos, que recebeu um novo coração. Para aumentar este número e, consequentemente, reduzir a fila de espera, Daniela Ramos ressalta que é importante elevar a consciência das pessoas sobre o ato da doação de órgãos, diminuindo dúvidas e mitos sobre o processo.

Em Alagoas, atualmente 217 pessoas estão na fila de espera para receber um rim, uma espera por um novo coração e outras 241 aguardam por uma córnea. “No Brasil, para ser doador de órgãos e tecidos, não é necessário deixar nenhum documento por escrito. Basta manifestar essa vontade para os familiares. A doação de órgãos e tecidos só acontece após autorização familiar documentada”, explicou Daniela Ramos.

A doação pode ser de órgãos (rim, fígado, coração, pâncreas pulmão e intestino) ou de tecidos (córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue de cordão umbilical). No caso de órgãos como o rim, parte do fígado e da medula óssea, pode ser feita em vida. Em Alagoas, especificamente, são realizados os transplantes de rim, coração e córnea.

Já a doação de pessoas falecidas somente acontece após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica. Geralmente são pessoas que sofreram um acidente automobilístico ou sofreram alguma queda, ocasionando o traumatismo craniano. Também são potenciais doadores àqueles que sofreram um Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente chamado de derrame, e que posteriormente evoluíram para morte encefálica.

Para obter mais informações sobre como se declarar doador de órgãos e sobre o processo de doação, basta entrar em contato com a Central de Transplantes de Alagoas. O contato pode ser feito pelo telefone (82) 3376-8186 ou através do e-mail:doevida@saude.al.gov.br .

Fonte: Agência Alagoas