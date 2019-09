Trânsito de Penedo sofrerá alteração no desfile cívico de 7 de Setembro

Data: 04/09/2019



A SMTT- Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Penedo emitiu um comunicado para alertar os motoristas e pedestres penedenses, com relação as mudanças ocorridas no trânsito do município.

Por meio de uma nota oficial enviada pelo órgão nesta quarta-feira, 04 de setembro, a SMTT informa que, em razão do Desfile Cívico do dia 07 de setembro, a partir das 11 horas, serão interditados temporariamente diversos logradouros.

A nota informa também que os veículos que estiverem estacionados no percurso do desfile serão rebocados pela SMTT e BPRV, no sentido de desobstruir a via.

Vias interditadas:

• RUA GERUSA ROCHA MOTA (Colégio Nossa Senhora de Fátima)

• LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU (Rua lateral ao Chiquinho Sorvetes)

• RUA JOAQUIM MAZONE (Ao lado do Cestão o Barateiro)

• PRAÇA CLEMENTINO DO MONTE (Em frente ao antigo SESP)

• RUA DR. CARLOS MARTINS (Beco do Hospital)

• RUA DR. JOSÉ LINS (Beco do Tamanduá)

• TRAVESSA XV DE NOVEMBRO (Ladeira do Barroso)

• RUA DO AMPARO, TRAVESSA JOÃO PESSOA, BECO DO CARVÃO E RUA SÃO FRANCISCO (Acesso ao Penedo Tênis Club)

• LATERAL DA IGREJA SÃO BENEDITO

• TRAVESSA SÃO FRANCISCO (Ladeira do Colégio Sagrado Coração de Jesus)

• CÍRCULO OPERÁRIO (Acesso ao Convento)

• RUA NILO PEÇANHA (Palácio do Bispo)

• RUA NILO PEÇANHA (Escola Estadual Gabino Besouro)

• RUA TENENTE MARIANO (Ao lado do Tiro de Guerra)

• RUA DOM JONAS BATINGA (Acesso lateral a Catedral)

• PRAÇA RUI BARBOSA (Acessos ao Convento)

• AVENIDA FLORIANO PEIXOTO (Banco do Nordeste)

• RUA SETE DE SETEMBRO (Pousada Imperial)

• ACESSO A ROCHEIRA (Ao lado da Superstar Informática)

Fonte: Decom/PMP