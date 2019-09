Acusados de assassinar homem com problemas psiquiátricos são presos

Data: 05/09/2019

Dois acusados de praticar um homicídio na cidade de Murici no último dia 17 de agosto foram presos durante uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (05). A vítima foi o jovem Jailson Ferreira da Silva, conhecido por “Jal”, de 26 anos, que tinha problemas psiquiátricos. Ele foi morto a facadas no interior de sua residência no Bairro Campo Grande.

Foram presos Edinaldo Correia Jacó, 22, e Eduardo Teodósio da Silva, 18, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela juíza Emanuela Porangaba. Também é investigada a participação no homicídio de um adolescente de 16 anos, cuja ordem de internação ainda está sendo aguardada.

Segundo as investigações presididas pelo delegado de Murici, Sidney Tenório, o homicídio ocorreu depois que Jailson Ferreira feriu com um golpe de tesoura um adolescente de 14 anos. Ao saber que o irmão havia sido ferido, Edinaldo Jacó, Eduardo Teodósio e o adolescente invadiram a residência de Jal e o mataram com golpes de faca.

“Eduardo Teodósio confessou que ao saber que o irmão estava ferido no hospital Edinaldo se armou com a faca para fazer justiça com as próprias mãos, fato que é proibido pelo ordenamento jurídico. Diante deste fato, foi representada pelas prisões e hoje dado cumprimento aos mandados”, explicou o delegado Sidney Tenório.

com Ascom PC