Ifal abre mais de três mil vagas para cursos técnicos

Data: 05/09/2019

O Instituto Federal de Alagoas publica nesta sexta-feira, 6, o edital do Exame de Seleção 2020.1, o processo seletivo para o ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio e nos cursos técnicos subsequentes (para quem já terminou o ensino médio). Os candidatos aprovados vão ingressar na instituição no primeiro semestre do ano que vem.

São oferecidas mais de três mil vagas distribuídas nos 16 campi da instituição, que atua nos municípios de Arapiraca, Batalha, Coruripe, Maceió, Maragogi, Marechal Deodoro, Murici, Palmeira dos Índios, Penedo, Piranhas, Rio Largo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, Satuba e Viçosa.

As inscrições podem ser feitas somente pela internet do dia 6 de setembro ao dia 6 de outubro. Os candidatos devem acessar o site www.exame.ifal.edu.br para preencher os dados e imprimir a guia com a taxa de inscrição, no valor de R$ 50. Os candidatos incluídos nos requisitos do edital relacionados à renda familiar e provenientes de escolas da rede pública podem pedir a isenção da taxa de inscrição até o dia 27 de setembro.

O curso técnico integrado vai garantir ao estudante o ensino médio regular e a formação profissional e tecnológica escolhida. Depois de finalizado, o estudante garante o certificado de ensino médio e já pode ingressar no mercado de trabalho. Para ingressar nesse tipo de curso, o requisito é que o estudante tenha concluído o ensino fundamental até a data da matrícula na instituição, prevista para o início de 2020.

O curso técnico subsequente é voltado para quem já tem o ensino médio. Assim, o estudante vai ter a formação profissional e tecnológica escolhida e, ao fim do curso, terá o certificado que possibilitará o ingresso no mercado de trabalho. O requisito é que o candidato tenha finalizado o ensino médio até a data da matrícula, prevista para o início de 2020.

O edital estará disponível no portal do Ifal www.ifal.edu.br e no portal do Exame de Seleção www.exame.ifal.edu.br.

Fonte: Ascom