Jovem fica preso às ferragens após caminhão colidir contra poste na AL-101 Norte

Data: 04/09/2019



Um caminhoneiro perdeu o controle do veículo que dirigia e bateu contra um poste na tarde desta quarta-feira (4), na rodovia AL-101 Norte, no bairro de Ipioca, em Maceió. Um jovem de 19 anos, que também estava no caminhão, ficou preso às ferragens.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava no acento do passageiro e o motorista do caminhão fugiu logo após a batida.

O jovem ferido sofreu um corte profundo na perna. Depois de ser retirado do veículo, ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

A Equatorial informa que, por causa da colisão, os bairros de Garça Torta, Ipioca, Riacho Doce e Pescaria chegaram a ficar sem energia, mas o fornecimento já foi restabelecido.

O entorno do local do acidente permanece sem energia. Uma equipe da Equatorial está fazendo os reparos no poste danificado e religar a energia nesse ponto.

Fonte: G1/AL