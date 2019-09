Membros do Conselho Municipal de Segurança tomam posse em Penedo

Data: 05/09/2019

Penedo ganha mais um reforço na área de segurança pública. Sede do 11º Batalhão de Polícia Militar, da 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil e do 6º Grupamento de Bombeiro Militar, a cidade histórica passa a dispor de Conselho Municipal de Segurança. A posse dos membros aconteceu nesta quinta-feira, 05, na sede da Procuradoria Geral do Município.

A efetivação do órgão deliberativo é consequência do trabalho conjunto entre a Prefeitura de Penedo, a Câmara de Vereadores e o Ministério Público Estadual. “O Conselho vem em boa hora, tenho certeza que junto com o trabalho das Polícias Militar e Civil, vai colaborar para a redução da criminalidade”, disse o Capitão PM Leal, representante do comando do 11º BPM.

A integração entre Conselho, setores da Segurança Pública e a população também foi destacada pelo Diretor do Centro de Apoio Operacional às Promotorias, José Antônio Malta Marques. “A Polícia Militar e a Polícia Civil não trabalham como bola de cristal, o judiciário e o Ministério Público muito menos”, declarou, chamando todos a colaborar no enfretamento do problema.

“O Conselho é uma forma de democratizar as ações de segurança no município, ele faz com que a sociedade saia de sua zona de conforto e participe efetivamente das ações”, acrescentou Malta Marques, parabenizando o trabalho da administração municipal, especialmente pela instituição da Guarda Patrimonial.

Guarda Patrimonial

Dispondo de efetivo com 53 pessoas, o órgão que protege o patrimônio público e apoia as corporações policiais é mais um avanço proporcionado pela gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes. O governo atual também criou a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), outro setor com atividades incluídas no âmbito da segurança pública.

“Em Penedo se respira paz, nós temos um povo ordeiro e trabalhador que não se acostuma com atos de violência”, frisou o Prefeito Március Beltrão em seu discurso. Ele frisou que a segurança pública não é feita somente de operações policiais nas ruas, mas principalmente com a prevenção, destacando a inclusão de crianças e adolescentes na educação formal e na oferta de atividades esportivas e de lazer.

Conselheiros

As articulações institucionais sobre segurança pública em Penedo têm agora mais um aliado, um Conselho formado atualmente por Geraldo Sabino dos Santos (representante e Diretor da Guarda Patrimonial do Município), Geovane Nunes de Deus (representante da Coordenação de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria da Fazenda), Sandro Barreto Nunes Menezes (representante do MPE), Pedro Soares da Silva Neto (representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), Maria Isabel Cabral Ernesto Bezerra (representante e gestora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação) – ausente da solenidade por motivo de saúde – e Pedro Felipe Queiroz de Azevedo Santos (advogado e representante da OAB seccional Penedo), também ausente da solenidade por se encontrar em audiência.

Sobre a composição do Conselho Municipal de Segurança em Penedo, ficou acordado entre MPE, Prefeitura de Penedo e Câmara de Vereadores que haverá uma reformulação para posterior inclusão, regulamentada na forma da lei, de pessoas indicadas por entidades representativas de classe e de setores organizados da sociedade civil.

Fonte: Decom/PMP