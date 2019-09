Projeto Lapidando Mentes orienta jovens sobre mercado de trabalho e cidadania

Data: 04/09/2019



Um dos maiores desafios para o jovem brasileiro é conquistar uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Ainda sem experiência profissional e competindo com milhões de desempregados, as oportunidades parecem distantes.

Para aproximar quem inicia uma vida economicamente ativa das oportunidades de emprego, a Coordenadoria Municipal da Juventude da Prefeitura de Penedo trabalha o Projeto Lapidando Mentes.

Idealizado por Cleyton Portífirio, gestor do órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude (Seclej) – pasta administrada por Alyne Costa –, o Projeto Lapidando Mentes começou a ganhar forma no desenvolvimento de atividades da coordenadoria.

Cursos profissionalizantes

“Nós somos procurados, de forma institucional, por setores públicos e privados que viabilizam formação profissional, em muitos casos com perfil de curso ou qualificação indicado para quem está concluindo o Ensino Médio ou já terminou”, explica Cleyton Porfírio.

Entre as articulações realizadas pela Coordenadoria da Juventude estão a divulgação de empresas que qualificam pessoas para o mercado de trabalho, inclusive com disponibilização de espaço para inscrições e, em alguns casos, também para as aulas.

“Isso reduz o custo para empresas que escolhem Penedo como local para a oferta de cursos profissionalizantes e a população também ganha porque quem participa termina pagando apenas o certificado, ainda assim pelo menor valor possível”, explica Porfírio.

Cidadania

O Coordenador Municipal da Juventude ministra palestras em escolas das redes públicas e privadas sobre temas relacionados à cidadania, abordando temas como educação financeira e alistamento eleitoral, neste caso em parceria com o Ministério Público Estadual, representado pela Vara da Infância e da Adolescência.

Cleyton Porfírio também preside o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), cargo que o coloca na linha de frente das responsabilidades do órgão que lida diretamente com questões relacionadas à inclusão social, relações familiares, abandono parental e medidas socioeducativas para menores de idade.

Fonte: Decom/PMP