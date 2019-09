Secretaria de Cultura divulga programação alusiva aos 135 anos do Theatro Sete de Setembro

Data: 05/09/2019

O Theatro Sete de Setembro, a primeira casa de espetáculo de Alagoas comemora esse ano 135 anos de existência. Por conta disso a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude preparou uma programação especial alusiva à data.

A partir da próxima quinta-feira (12) diversos espetáculos para todos os públicos serão apresentados no centenário theatro. A programação inclui: Stand up comedy, musicais e espetáculos teatrais, além de oficinas e peças infantis.

As apresentações têm inicio a partir das 14h30, da próxima quinta-feira com a peça infantil Baby família Tubarões, prosseguindo até a noite de sábado (20) com a comédia Hélio People stand up comedy. A programação de aniversario ainda conta com o 5º Congresso regional espirita que será realizado de 19 a 22 de setembro.

História

Reinaugurado em setembro de 2017 após uma completa restauração, quando foram investidos mais de R$ 4 milhões de reais, recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),das Cidades Históricas, o Theatro Sete de Setembro foi o primeiro grande teatro alagoano, sendo inaugurado no dia 07 de setembro de 1884.

Palco de grandes companhias europeias de teatro, foi centro de arte e cultura de toda a região, o Theatro Sete de Setembro ganhou o titulo de imperial, em 30 de setembro de 1877, após o imperador Dom Pedro II tomar conhecimento de sua grandiosidade.

Possui um estilo arquitetônico neoclássico, frontaso triangular. Onde foi instalado o escudo da Imperial Sociedade Phyl’harmônica 7 de Setembro. Seu interior apresenta planta em dorma de ferradura, próprio da arquitetura italiana. Construído em Madeira Ipê e Jatobá, pelo Arquiteto Luiz Lucarini.

Fonte: Decom/PMP